CC-PNC solicita información sobre la adquisición de las acciones de Canarian Airways por parte del Cabildo

"Hay mucha confusión, ya que según las manifestaciones de la consejera de Sí Podemos Canarias, María José Belda, el área de Hacienda está estudiando si es viable o no hacer esa operación. Es decir, todavía no hay seguridad de que se pueda realizar la compra de las acciones", denuncia CC-PNC. Además, para que el Cabildo pudiera integrarse en el accionariado de Canarian Airways "tendría que iniciarse un expediente, que llevaría la propuesta al Pleno, para luego abrir una comisión en la que se tendría que justificar la participación de la administración pública en el sector privado", aclara el grupo nacionalista.

Desde CC-PNC "vemos poca transparencia y muchas contradicciones en el grupo de gobierno del Psoe y Ciudadanos y Sí Podemos Canarias. El vicepresidente, Enrique Arriaga, ha criticado que se anunciase la ayuda pública antes de conocer en detalle el plan de viabilidad económico y financiero de la compañía. Y además es partidario de que el Cabildo se salga de la empresa cuando ni siquiera ha entrado. Y Belda dice que el objetivo es que el 51% del capital sea controlado por las administraciones públicas. Ambos planteamientos son imposibles de cumplir al mismo tiempo y ponen en evidencia los conflictos que hay entre ellos".

Para CC-PNC, la decisión del Pedro Martín "ha sido precipitada y solo es para contentar a Sí Podemos Canarias, que es quien lo mantiene en el poder. Arriaga no estuvo en la presentación de la aerolínea y Pedro Martín puso en su lugar a Belda, algo que no le sentó bien al vicepresidente por las manifestaciones que ha realizado. Queremos que haya transparencia y que nos den información de esta operación. Esperamos que esto no sea un anuncio más de iniciativas como la 'milagrosa' pomada anticovid o el millón de euros para los test que anunciaron y que nunca llegó a poner el Cabildo", finaliza el grupo de CC-PNC.

Negativa del Gobierno de Canarias

CC-PNC señala la negativa del Gobierno de Canarias a entrar en el accionariado de Canarian Airways, que se iba a materializar a través de la empresa pública Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias (Sodecan). El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha paralizado la operación en la que iban a aportar 700.000 euros ya que debe tenerse en cuenta al resto de aerolíneas que trabajan en el Archipiélago.

En ese sentido, el grupo de CC-PNC señala que toda participación pública "debe ser transparente y que no colisione con los intereses de las otras empresas que están operando en Canarias. Es un asunto delicado que hay que tratar de forma adecuada para evitar problemas en el futuro".