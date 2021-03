Antona: "La dramática situación de la inmigración en Canarias no puede seguir esperando"

Antona explica que la muerte de la pequeña Nabody el pasado domingo, después de ser rescata en estado crítico de una patera y pasar varios días ingresada en el Hospital Materno infantil de Gran Canaria, "pone de manifiesto que necesitamos con urgencia un Pacto de Estado sobre Inmigración". Asimismo, Antona recuerda que la pequeña de dos años es la víctima número 19, que pierde la vida por intentar llegar a las costas Canarias, en lo que va de año, "una cifra escalofriante, pero que al Gobierno de España parece no importarle". También recuerda al Ejecutivo que en 2020 la llegada de inmigrantes a las costas de canarias creció en un 881% con respecto al año anterior, y desde que comenzase esta crisis migratoria han llegado hasta el archipiélago casi 25.000 inmigrantes. Por todo ello, el portavoz adjunto no duda en asegurar que, "la dramática situación de la inmigración en Canarias no puede seguir esperando".

Asimismo, Antona recuerda que ya el líder del Partido Popular, Pablo Casado, le tendió la mano al Gobierno de España, antes de terminar el año 2020, para la elaboración de un pacto de Estado en el que se abordará la política de la inmigración, "pero la realidad es que el Ejecutivo sigue mirando hacia otro lado, y es incapaz de ofrecer una solución a esta situación". Antona también recuerda que durante la intervención que hicieron los presidentes de Cabildos en el Senado, la semana pasada, volvieron a poner de manifiesto su gran preocupación en relación a la situación que se vive en las islas, "las instituciones Insulares necesitan la ayuda del Estado para poder afrontar esta realidad, y constantemente se encuentran la puerta cerrada", señala.

Por último, Antona recuerda que "llevamos meses pidiéndole al Gobierno socialcomunista que actúe antes de que este problema llegue más lejos. Son personas las que diariamente se están jugando la vida por lograr un futuro mejor".