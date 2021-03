Mena rechaza los insultos de un edil socialista en el pleno de la corporación y exige "respeto" para sus miembros

Arona/ El alcalde de Arona, José Julián Mena, tuvo anoche que pedir "respeto" a los miembros de la corporación después de que uno de los ediles socialistas llamara "payaso" al regidor en una descalificación notablemente audible por el público asistente al pleno municipal, que se desarrolla en el Centro Cultural de Valle San Lorenzo.

Los hechos se produjeron cuando la sesión se desarrollaba con normalidad y se debatía la posibilidad de que otro concejal, en este caso del grupo de los no adscritos, pudiera o no presentar "in voce" tres mociones que no habían pasado previamente por la Junta de Portavoces y, por tanto, no estaban en el orden del día.