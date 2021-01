El Cabildo recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJC que anula el Plan de Modernización de El Veril

Las Palmas de Gran Canaria/ El Cabildo de Gran Canaria presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula el Plan de Modernización de El Veril, lo que contraviene dos sentencias anteriores de la misma sala, y que se basa en un informe del 8 de mayo de 2015 que tanto la Institución insular como el Gobierno canario consideraron suficiente.

El informe del Consejo Insular de Aguas, emitido en el mandato de 2011-2015, presidido por José Miguel Bravo de Laguna, con Marco Aurelio Pérez como consejero insular y alcalde de San Bartolomé de Tirajana, conlleva en cualquier caso que la propuesta dispone de los recursos hídricos suficientes para hacer frente al proyecto de Siam Park, por lo que procedió a la concesión administrativa del cauce, tal como entendió el Gobierno canario, que ya ha anunciado que también recurrirá la sentencia.



El Gobierno presidido por Antonio Morales encontró a su llegada varios aspectos bloqueados que obstaculizaban el avance del proyecto de Loro Parque referentes a carreteras y que fueron desatascados en los meses siguientes para que el proyecto siguiera su curso dada la importancia de esta propuesta para Gran Canaria.

Se trata de un apoyo de la Institución insular reconocido por la propia entidad promotora que además el Cabildo mantiene dada la riqueza y creación de empleo que generará este proyecto, lo que motiva que recurra en los tribunales para su defensa frente a iniciativas que, por intereses empresariales y políticos contrarios, persiguen el freno de una inversión de cien millones de euros que crearía cientos de puestos de trabajo y cuyo fin es convertirse en un atractivo de calidad para atraer por sí mismo 500.000 turistas al año.

El primer semestre de 2015, los meses clave

El 13 de febrero de 2015, la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias comunicó el trámite de consulta sobre el Plan de Modernización, lo que motivó un informe del Consejo Insular de Aguas fechado el 25 de marzo de 2015 que entró en el Gobierno canario el 8 de mayo siguiente.

Asimismo, el Consejo Insular de Aguas compareció en la reunión convocada por el Gobierno canario ese 23 abril, cuando dejó constancia verbalmente de su postura favorable al Plan de Modernización, lo que quedó recogido en el acta del encuentro.

Todo ello decisiones técnicas escrupulosas tomadas en el periodo 2011-2015 que motivaron que el Plan de Modernización y Mejora de El Veril fuera aprobado por el Gobierno de Canarias mediante el decreto 373/2015 de 7 de diciembre.

Hay que destacar que el Plan de Modernización fue aprobado por el Gobierno autonómica al entender igualmente que el instrumento de ordenación cumplía plenamente con la legalidad, lo que fue ratificado en dos sentencias de la misma sala del TSJC con fecha 10 y 15 de junio de 2020.

Se apoya igualmente en la concesión administrativa otorgada en El Veril por el Consejo Insular de Aguas, que a su vez ha sido ratificada por varias sentencias judiciales dictadas por distintos juzgados y por pronunciamientos posteriores del TSJC.

Por todo ello, el Cabildo presentará un recurso de casación contra la última sentencia por considerar que se apoya en un aspecto formal que no solo no debe condicionar el desarrollo de futuro de esta zona y el proyecto del Siam Park, sino que la emisión del informe y la propia concesión administrativa avalan que no existía impedimento alguna para la aprobación del Plan de Modernización.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)