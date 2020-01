Adeje acuerda optar al Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la mano a la Alianza de Municipios

Aunque hasta este miércoles no comienza de manera oficial la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur 2020, la delegación de Costa Adeje desarrolló durante toda la jornada del martes una intensa agenda dde actividades y reuniones marcada por la celebración del décimo Foro Exceltur de Liderazgo Turístico y la participación en la reunión de la dirección de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa.

Precisamente en esa reunión, a la que asistieron el alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, y el concejal de turismo, Adolfo Alonso, Adeje anunció su participación en el desarrollo del Proyecto de Movilidad Urbana Sostenible que está impulsando la Secretaría de Estado de Turismo pensando en los territorios municipales más allá de su condición turística o no. "Se trata de una línea de subvención a la que queremos optar, que tiene como finalidad generar actuaciones que fomenten las formas de desplazamiento no contaminantes, primando el transporte público o la movilidad personal", explicó el alcalde al respecto. "En nuestro entorno insular sabemos que tenemos unos problemas de movilidad muy graves, que en primer lugar afectan a la comodidad de las personas y a los desplazamientos, pero también suponen una fuente de contaminación muy importante", argumentó, añadiendo que los ayuntamientos "no pueden quedarse al margen de este problema y pensar que son otras administraciones superiores las que deben arreglarlo, tenemos que hacer nuestra aportación desde el ámbito municipal" y de ahí que Adeje no haya dudado en optar a entrar en este proyecto en aspectos concretos que tienen que ver con el uso de transportes alternativos y con la gestión eficiente de los espacios para estacionar, entre otros.

La reunión de la Alianza, de la que el alcalde adejero es vicepresidente, se redujo en el marco de la celebración del Foro de Exceltur, que congregó a los alcaldes y concejales de los ocho municipios integrantes: Adeje, Torremolinos, Salou, Lloret de Mar, Calviá, Benidorm, Arona y San Bartolomé de Tirajana. Durante la sesión se hizo lectura de la última actualización de los macro datos económicos que definen la unión de estos municipios, que suman el 0,9% de la población española pero que aportan el 20% de las pernoctaciones hoteleras en España, el 15% de las camas o el 4% del empleo turístico, entre otros. Son datos de Exceltur y del Instituto Nacional de Estadística que, en el caso de Adeje, indican que es uno de los cinco municipios de España que más empleo genera con 16.742 trabajadores, un 8,1% más que en 2018. Además, recibió en 2019 alrededor de 1,7 millones de turistas y está entre los 10 destinos más rentables de España.

Al margen de la reunión de la AMT, donde también se constituyeron los grupos de trabajo para abordar los principales retos para 2020, la delegación adejera asistió a la charlas y conferencias de Exceltur, desarrollando un papel muy activo en las que tenían que ver con la gobernanza de los municipios sostenibles o la transformación digital, pensando en el desarrollo de los proyectos de inteligencia turística en los que Adeje está involucrado a través del proyecto de Destino Turístico Inteligente (DTI) y de Red.es. "Se trata de hacer que se unan todas nuestras acciones, las que tienen que ver con la inteligencia y la sostenibilidad, que van siempre de la mano, observando las últimas experiencias de otros municipios importantes que ya han iniciado ese camino, como estamos haciendo nosotros", comentó el concejal de turismo de Adeje.

La inauguración de este foro corrió a cargo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien quiso hacer un guiño especial al sector turístico acudiendo a cita como primer acto público masivo tras su investidura. "Parece solo un gesto, pero es algo más", dijo al respecto de la presencia de Sánchez el alcalde de Adeje, "es una muestra de la importancia que tiene el turismo en la economía y del valor tan importante que le da el presidente, que ya ha adelantado en algunos círculos que el presupuesto para Turismo se podría ver incrementado este año", comentó Rodríguez Fraga quien resalto la coincidencia total con los pilares que destacó Sánchez para el desarrollo turístico: la sostenibilidad, la movilidad, la inteligencia, la gobernanza o el empleo y la formación.

El alcalde, en su calidad de presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias también visitó el stand que la AMTC tendrá en la feria y que será inaugurado este miércoles. Un espacio destinado a dar cabida a los trece municipios canarios que, de facto, ya integran la asociación y que en estos días harán sus presentaciones en Fitur dentro de este recinto, funcional y sencillo, integrado en el Pabellón de Canarias y hecho de la mano con Promotur.

Presentación oficial de Costa Adeje y la AMTC

A pesar de la intensa agenda que la delegación de Costa Adeje ha mantenido este martes en la capital de España, la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2020) arranca de manera oficial este miércoles. Es el día principal en Ifema, que sirve para que Canarias haga su presentación oficial y, a continuación, los actos más importantes de los diferentes destinos. En ese sentido, el alcalde de Adeje, en su calidad de presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias presidirá la presentación oficial de esta asociación junto a una alta representación del Gobierno de Canarias, los alcaldes del resto de municipios y los distintos agentes del sector en el Archipiélago. También será un día importante para Costa Adeje porque, junto al presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, se presentará la cuarta edición de la Tenerife Fashion Beach Costa Adeje. Un poco más tarde, a partir de las 16.00 horas, el stand de la AMTC acogerá al grueso de la delegación adejera en la presentación oficial del municipio en la feria. Este será uno de los momentos más importantes de Costa Adeje en la feria, ya que se pondrá en liza los aspectos más importantes que definen el presente y el futuro del municipio no solo en lo referido al turismo sino a toda la actividad municipal. El alcalde, junto al concejal, explicarán ante los distintos agentes del sector y los medios de comunicación como la intención es mantener a Costa Adeje en el lugar que ocupa intentando que no se desplace ni un centímetro de esa posición, pero haciéndolo a través del dinamismo y la transformación constante del municipio.

El resto del día, diferentes representantes del municipio, participarán en diversas reuniones y presentaciones tanto del Gobierno y el Cabildo como del sector privado.

Detallamos a continuación parte de la agenda de Costa Adeje para el resto de la semana:

Miércoles, 22 de enero:

10.10 horas.

El alcalde y el concejal asisten a la Inauguración del Stand de Canarias. Stand de Canarias.

13.00 horas.

El alcalde, en su calidad de presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, ofrece una Rueda de Prensa de la AMTC junto a la consejera de Turismo del Gobierno de canarias y la vicepresidenta de la AMTC, Onalia Bueno. Stand de AMTC.

Miércoles, 22. 15.00 horas.

El alcalde y el concejal, junto al presidente y el consejero del Cabildo de Tenerife, presentan la cuarta edición de la Costa Adeje Fashion Beach. Stand Expo Vida.

Miércoles, 22. 16.00 horas.

Presentación oficial del destino Costa Adeje a cargo del alcalde, el concejal y el presidente de Ashotel y de CEAT, Jorge Marichal, junto a representantes de los diferentes agentes del sector que operan en el destino. Stand AMTC.

Jueves, 23 de enero:

11.00 horas.

El alcalde, junto a el resto de alcaldes de la AMT, participa en el Debate "Transformación Del Modelo Turístico: Thomas Cook" en el marco del Foro Fitur Tech. Pabellón 10. Pasillo B. Stand 05.

12.00 horas.

Presentación del Rally Villa de Adeje. Puntuable para la Copa de Europa. Stand de Cicar.

Jueves, 23. 13.00 horas.

Presentación de los conciertos y festivales culturales que se celebrarán en Adeje en 2020. El alcalde y el concejal estarán acompañados por el grupo Sweet California y los promotores de los conciertos de Alejandro Sanz, el festival Mujeres, el Costa Adeje Sinfónico Especial Lustrales y otros festivales musicales del municipio. Stand Expo

Vida.

Viernes, 24 de enero:

10.00 horas

Visita a diferentes stands nacionales e internacionales

Viernes, 24. 11.00 horas.

Presentación de la línea de promoción turística relacionada con el deporte profesional y amateur de Costa Adeje. Stand de Expo Vida.