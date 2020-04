Santa Cruz prosigue con la tramitación de un nuevo Plan General de Ordenación

Santa Cruz de Tenerife/ Actualmente se encuentra en fase de información pública la evaluación ambiental estratégica ordinaria del nuevo PGO si bien los plazos están suspendidos.

El nuevo Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife se somete desde hace semanas al plazo legal de información pública de la evaluación ambiental estratégica ordinaria después de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Gerencia de Urbanismo, remitiera dicho informe a la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental (Cotmac), dependiente del Gobierno de Canarias si bien los plazos se encuentran, en estos momentos, suspendidos a consecuencia del estado de alarma. Esta evaluación es un paso indispensable para proseguir con la tramitación del nuevo PGO que se quiere rija en el municipio.



La concejala de Urbanismo, Matilde Zambudio, da tranquilidad a los inversores ante la inminente publicación de la sentencia de anulación del Plan General de Ordenación de 2013, asegura la edila que "una vez surta efectos su anulación definitiva, Santa Cruz seguirá teniendo PGO, en este caso, pasará a regir la adaptación básica de 2005 que permite desarrollar multitud de actuaciones necesarias para el término municipal, sin mayores problemas o con mínimas adaptaciones".

En cualquier caso, la tramitación del nuevo PGO, sigue su curso y en esencia, añade la edila, "será muy similar al aprobado en el año 2013 en sus planteamientos urbanísticos, aunque necesariamente deberá estar adaptado a las numerosas modificaciones legales que se han producido durante los últimos siete años".

En este sentido, Zambudio expone que "la ciudad no va a quedar paralizada una vez que esté vigente la adaptación básica de 2005, sino todo lo contrario seguirá siendo un municipio idóneo para invertir y fomentar la creación de empleo" además de ser "una de las capitales de provincia con menor presión fiscal del país"

Las licencias concedidas bajo el amparo del PGO 2013 se mantendrán, por lo que las personas que hayan obtenido la misma, tienen total seguridad jurídica. Mientras, las que se encuentren en tramitación serán estudiadas por los técnicos para valorar si tienen o no encaje en la ordenación que pasará a estar vigente. En todo caso, se va a mejorar el equipo técnico de la Gerencia de Urbanismo, para ofrecer un servicio ágil para otorgar licencias.

Tras hacerse cargo del área de Urbanismo, una de las primeras acciones por parte de la concejala ha sido reunirse con los redactores para analizar el seguimiento y objetivos del nuevo documento de ordenación en donde se priorizará la corrección de errores y la simplificación administrativa porque subraya Matilde Zambudio "se ha demostrado que la remisión a un elevado número de planes especiales, hacía prácticamente inoperativo al PGO 2013." Por los redactores trabajan en dotar al Plan de la ordenación pormenorizada necesaria para facilitar actuaciones de desarrollo de la ciudad.

La concejala de Urbanismo, Matilde Zambudio ha trasmitido "la necesidad de establecer un modelo de ciudad por y para los chicharreros y chicharreras, dando prioridad a "a la recuperación de la ciudad como espacio colectivo de convivencia, es decir, rehabitar y recuperar el espacio libre público, que gire en torno a valores ambientales adecuados, accesibilidad universal e integral y el derecho a la movilidad, se pueda ejercer primando este derecho ciudadano frente al vehículo privado."

Además ha expuesto "la importancia de fomentar la conservación y la rehabilitación de inmuebles, apostar por la eficiencia energética de edificios públicos y privados, que favorezca la integración social, con dotaciones de proximidad adecuados para las personas, empresas, colectivos e instituciones, que incida en una mayor calidad del espacio urbano, en especial el de uso público, sin discriminación de edad o género."

En este sentido, también "debemos dar prioridad a la recuperación de la ciudad existente y la terminación o en su caso corrección de la que aún está en desarrollo como es Los Llanos, Suroeste o el frente marítimo. Y es que el futuro de Santa Cruz pasa necesariamente por tener presente la necesidad de favorecer un mayor y mejor crecimiento de la población residente, hecho que no se ha logrado en las últimas décadas, y por otro lado, Impulsar la generación de una auténtica economía productiva, creadora de empleo consistente y sobre todo con vocación de permanencia."

