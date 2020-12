El toque de queda eleva los requerimientos a la Policía Local de Santa Cruz en domicilios particulares

Santa Cruz de Tenerife/ Las autoridades insisten en el cumplimiento de las medidas para evitar los contagios y en las nuevas normas sobre limitaciones horarias a la movilidad, al tiempo que informan de 132 actas en la última semana, 34% por no usar la mascarilla. Los agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han instruido, entre el uno y el siete de diciembre pasados, un total de 132 actas de infracción en la capital tinerfeña. Aunque debido a las nuevas normas sobre limitaciones horarias a la movilidad y reducción del número de integrantes en las reuniones sociales el trabajo policial se ha multiplicado, sobre todo en la atención de requerimientos en domicilios particulares. Si se ha constatado, una semana más, que la mayor parte de las sanciones se derivan del hecho de no usar mascarilla, un 34 por ciento del total.



De igual manera, la labor preventiva de las distintas unidades operativas y de la Unipol de la Policía capitalina se ha seguido centrando en el control y erradicación de diferentes puntos donde se suele concentrar la práctica del "botellón". Hasta en una docena de puntos se ha sancionado durante los últimos días, localizando a numerosas personas en entornos como el parque de Las Mesas, donde fue necesario desalojar del lugar hasta 20 vehículos; muelle de Añaza, y una vez más la zona de "skate" del parque La Granja.

La concejala delegada de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad, Evelyn Alonso, anunció que se intentará "reforzar el mensaje de concienciación a la ciudadanía sobre la importancia de respetar la normativa actual, porque debemos rebajar los datos de contagios en Santa Cruz y evitar que se mantengan o endurezcan las restricciones actuales". La edil insistió en que "está en manos de todos y cada uno de nosotros lograr que estas fechas podamos mantener un equilibrio que garanticer la salud de las personas y un cierto nivel de actividad económica, sentando las bases para una futura recuperación".

Como característica diferenciadora a otros fines de semana, la Policía Local ha intervenido en muchas más fiestas desarrolladas en el ámbito particular o familiar, ya que a partir de las 23:00 horas la actual restricción a la movilidad parece haber rebajado ciertos comportamientos inadecuados en las vías públicas, trasladando algunos al ámbito privado. También se han vigilado los distintos ejes comerciales del municipio, en contacto con los responsables de seguridad de los centros comerciales y asociaciones del sector.

En cuanto a los y establecimientos locales se ha intervenido en una docena de ellos, bien sea por el incumplimiento de los horarios de cierre o carencias de las licencias oportunas para cierto tipo de actividades. Además, se actuó en cinco eventos no autorizados y se verificaron varias infracciones derivadas de no respetar los aforos máximos permitidos en la actual situación en algunos establecimientos de restauración y hostelería.

Esta semana también se instruyeron 22 actas por la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes y una decena más por desobedecer las instrucciones de los agentes de la Policía Local capitalina. Por último, resulta reseñable que se haya sancionado a nueve personas que fumaban en las vías públicas sin mantener la distancia de seguridad establecida.