El Ayuntamiento capitalino establecerá vías de colaboración con los gimnasios de la ciudad

Santa Cruz de Tenerife/ El alcalde, José Manuel Bermúdez, y la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, se reúnen con uno de los sectores más afectados por las actuales restricciones en la isla de Tenerife. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acordó el pasado lunes establecer a partir de ahora vías de colaboración con los gimnasios de la ciudad, uno de los sectores más afectados por las actuales restricciones en la isla de Tenerife, toda vez que se han visto obligados al cierre de sus negocios e instalaciones.



El alcalde, José Manuel Bermúdez, y la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, mantuvieron una reunión con una destacada representanción del sector "fitness" de la capital para buscar vías de colaboración que permitan el mantenimiento de la actividad siguiendo las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno de Canarias.

La representación de gimnasios y salas de entrenamiento ubicadas en Santa Cruz hicieron ver al alcalde y a la concejala, que estuvieron acompañados en la reunión por el director del área de Deportes, Sabino Maestro, la situación crítica por la que están pasando como consecuencia del cierre al que se han visto abocados por las restricciones decretadas en la isla de Tenerife por el Gobierno de Canarias, que prohíbe la actividad deportiva y física, a excepción de la que se realice de manera individual, siempre y cuando sea al aire libre.

Además, los empresarios y preparadores del sector, unos presentes en el Consistorio capitalino y otros de manera telemática, insistieron en el papel fundamental que tienen en la sociedad hoy en día, ya que "contribuimos a la salud de los ciudadanos, a una población más sana y productiva, en condiciones de seguridad".

Además, manifestaron que "en todo momento, se han cumplido con los protocolos fijados por las autoridades sanitarias", añadiendo que "no hay que olvidar que antes de que se establecieran las actuales restricciones ya teníamos limitaciones de aforo, porque no se podían superar las 15 personas por sala, pero por lo menos nos permitía sobrellevar la situación".

Como colectivo, estudiarán pedir ayudas al Gobierno de Canarias, mientras que el Ayuntamiento de Santa Cruz se ha comprometido a establecer líneas de trabajo conjuntas y diferentes vías de colaboración, y entre otros aspectos se ha propuesto, desde el área de Deportes, que se incluya a los centros deportivos privados dentro de la campaña de promoción de la actividad física prevista.

Los representantes de los gimnasios y centros deportivos confían en que en no mucho tiempo se reconsideren las actuales medidas y se permita la actividad física en sus instalaciones con las limitaciones que se considere en función de los índices de contagio.

A la conclusión de la reunión, el alcalde, José Manuel Bermúdez, manifestó que "desde el Ayuntamiento haremos todo lo posible por colaborar con los gimnasios, ya que consideramos fundamental que se pueda realizar actividad física con las limitaciones lógicas de la pandemia que estamos padeciendo".

Por último, la concejala Alicia Cebrián indicó que "les hemos hecho saber nuestra preocupación por la situación que están viviendo los gimnasios y las salas de entrenamiento, como la práctica totalidad de la actividad deportiva de la ciudad, y que pondremos todos los medios de los que disponemos para contribuir a que puedan subsistir y a su recuperación".

