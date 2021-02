El Cabildo y Adeje inician la última fase de la recuperación de La Caleta

Adeje/ El presidente del Cabildo, Pedro Martín, participó en la reunión de coordinación del dispositivo en el municipio junto al alcalde de la localidad, José Miguel Rodríguez Fraga, donde detallaron el proyecto y el dispositivo de vigilancia para que este Sitio de Interés Científico (SIC) no vuelva a ser ocupado por casetas ilegales. Martín explica que "la línea de protección ya no puede ser como en el pasado, limpiar, arreglar e irnos, porque sabemos que nuevamente va a haber desaprensivos que hablan de la vida natural y de la observación del mundo, pero acaban ocupando un espacio que nos pertenece a todos y lo acaban degradando".

El alcalde de Adeje indicó que desde el Ayuntamiento "ya se ha puesto en marcha un proyecto en el que 16 personas están trabajando en la vigilancia del espacio, y en breve se abrirá otro en el que se insertará a otro grupo de personas trabajadoras".El objetivo del Cabildo es recuperar y regenerar el espacio y devolverlo al estado más natural posible, y se calcula que antes del verano los trabajos estén finalizados.La restauración incluye la definición y adecuación de la red de senderos, eliminación de caminos secundarios, definición y adecuación de miradores, señalización, colocación de paneles informativos y mesas interpretativas, así como la continuación de la restauración de zonas degradadas y la eliminación de especies exóticas invasoras.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, junto con el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, y la consejera de Medio Natural y Seguridad, Isabel García, inician ya la última fase de la recuperación de la zona de La Caleta ya que se pondrá en marcha en el primer semestre de 2021 el proyecto de restauración del Sitio de Interés Científico de La Caleta de Adeje. "Estamos frente al último paso en la actuación que desde el año pasado hemos llevado a cabo en el lugar y que se encontraba en un estado lamentable de conservación por la acción humana", ha indicado el presidente durante la reunión mantenida hoy en el municipio.

"La línea de protección ya no puede ser como en el pasado, limpiar, arreglar e irnos, -añade- porque sabemos que nuevamente va a haber desaprensivos que hablan de la vida natural y de la observación del mundo, pero acaban ocupando un espacio que nos pertenece a todos y lo acaban degradando. Por lo tanto, tiene que haber vigilancia pero también tiene que haber una cierta actuación de cuidado, de mantenimiento, de señalización y de intervención destinada no solo a proteger sino a marcar que ese territorio es un territorio de todos y un territorio protegido".

Por su parte, el alcalde ha dicho que "desde el Ayuntamiento hemos previsto abrir un programa de empleo para el mantenimiento del espacio de un espacio singular protegido de nuestro municipio del sur de la isla de Tenerife. Ahora mismo tenemos 16 personas trabajando a través de un programa de vigilancia y sensibilización que ha hecho posible que a día de hoy después de varios meses del primer operativo el espacio se mantenga", indicó Rodríguez Fraga, quien añadió que "trabajamos para planificar las actuaciones en el 2021, vinculadas a la necesidad de generar actividad económica en la situación en la que estamos, con la necesidad de abrir vías de empleo verde".

Hay que recordar que "en el transcurso de los trabajos de desalojo que se desarrollaron en 2020 participaron más de un centenar de personas de diferentes instituciones, Cabildo, Ayuntamiento de Adeje y cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, además de técnicos de Gesplan, y hasta este momento se estableció un cronograma de vigilancia especial por parte de los Agentes de Medio Ambiente del Cabildo asignados a la zona sur y los Agentes de la Demarcación Provincial de Costas" y añadió que "también restauramos la zona, retirando enormes cantidades de enseres que las personas que habían ocupado el espacio habían acumulado".

En la reunión de hoy, en la que participaron el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, el presidente del Cabildo Pedro Martín, la consejera de Gestión del Medio Natural, Isabel García, el concejal de Transición Ecológica, Gestión del Territorio, Desarrollo y Empleo, la concejal de Bienestar Comunitario- Seguridad Ciudadana y Protección Civil, técnicos del Ayuntamiento de Adeje, Seguridad y Emergencias, Medio Ambiente, Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife, Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Guardia Civil y Policía Autonómica Canaria.

Los técnicos del Cabildo han expuesto que este proyecto de restauración que comenzará en los próximos meses trabajará en la definición y adecuación de la red de senderos, eliminación de caminos secundarios, definición y adecuación de miradores, señalización, colocación de paneles informativos y mesas interpretativas, así como la continuación de la restauración de zonas degradadas y la eliminación de especies exóticas invasoras.

"Calculamos que la entrega final de estos trabajos se produzca antes del verano", indicó el presidente del Cabildo, "y así devolveremos a la ciudadanía de la isla un espacio que había sido usurpado, en la mejor de las condiciones posibles y confiando ciegamente en que no vuelva al punto desastroso en el que se encontraba".

"El objetivo es recuperar y regenerar el espacio y devolverlo al estado más natural posible, para que pueda ser disfrutado por todas las personas que quieran visitarlo", ha indicado la consejera insular de Medio Natural.