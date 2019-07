TLP Tenerife 2019 programa más de 200 actividades y refuerza su apuesta por la formación y el empleo

Tenerife/ El Recinto Ferial acogerá del 15 al 21 de julio el mayor evento de tecnología y nuevas tendencias del país. TLP Tenerife 2019, el mayor evento de tecnología y nuevas tendencias del país que tendrá lugar del 15 al 21 de julio en el Recinto Ferial, apuesta por la formación y el empleo con más de dos centenares de actividades vinculadas a la tecnología y la ciencia. El evento está impulsado por INtech Tenerife, perteneciente al área Tenerife 2030 de Cabildo, y está organizado por la asociación de fomento y buen uso de las tecnologías Innova7. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso; el vicepresidente y consejero del área Tenerife 2030, Efraín Medina; la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández; y el director de TLP Tenerife, Marce Concepción, han presentado hoy [martes 9] los pormenores de esta iniciativa.



Carlos Alonso señaló que "estamos ante unos de los mayores acontecimientos tecnológicos vinculados a la formación del país, en el que miles de personas pueden aprender, formarse y también disfrutar de la parte lúdica. Estamos hablando de las profesiones del futuro, de mejorar nuestra sociedad, de preparar mejor a nuestros jóvenes para que afronten el futuro, que es lo que hacemos a través de la estrategia Tenerife 2030". En ese sentido, el presidente del Cabildo recordó la labor realizada por el anterior consejero del área Tenerife 2030 y responsable de INtech Tenerife, Antonio García Marichal "que ha sido el gran impulsor de estos eventos y que ha permitido situarnos a la cabeza del panorama nacional".

Por su parte, Efraín Medina indicó que "en esta edición se dará especial importancia a la igualdad y la diversidad y se facilitará la creación de un punto de igualdad y de un espacio para la agrupación del colectivo LGTBI Algarabía", al tiempo que agradeció el esfuerzo que realiza el personal del Recinto Ferial para acondicionar el espacio de manera adecuada durante la celebración del mismo.

Patricia Hernández indicó que el evento "convierte, un año más, a Santa Cruz en la capital de la tecnología de Canarias. Muchos jóvenes del archipiélago esperan esta semana y se desplazan hasta aquí desde otras zonas para poder asistir a este evento que mira el presente y al futuro".

Finalmente, Marce Concepción señaló que "no solo se trata de pasar una semana divertida, sino que los miles de jóvenes que asisten a la TLP pueden formarse y decidir incluso su futuro profesional. Los conferenciantes hablarán de tecnologías, pero también de cómo llegar a ser un experto y de en qué materias hay que formarse". Entre las actividades más relevantes, Concepción indicó las competiciones de K-pop y deportes electrónicos, una zona en la que se presentarán proyectos de videojuegos elaborados por tinerfeños, así como jornadas destinadas a la divulgación científica.

TLP Tenerife 2019

TLP Tenerife se concibe como la gran fiesta tecnológica del verano en Canarias donde se aúnan las últimas tendencias en ocio electrónico, que van desde los videojuegos indies hasta las competiciones de esports, todo ello en la zona TLP E-Sport. También es el lugar donde se puede vivir las nuevas tendencias culturales del entorno más alternativo relacionado con la cultura manga, los cómics, el K-Pop, el Cosplay e infinidad de actividades que llevan la agenda de la zona TLP Summer-Con. Además, TLP Innova ofrece un completo programa formativo enfocado a dos aspectos: uno ofrecer una actualización profesional a desarrolladores, programadores y técnicos del entorno digital; y otro, crear y fomentar nuevas vocaciones científicas y tecnológicas enfocadas a los nuevos mercados y las profesiones emergentes.

El corazón e inicio del evento, hace ya 14 años, es una gran Lan Party donde más de 2.000 personas conviven las 24 horas durante seis días con sus ordenadores conectados a la mayor velocidad en red del país. Todo ello convierte a TLP Tenerife en un encuentro único con más de dos centenares de actividades programadas y gestionadas por un centenar de profesionales y más de 300 voluntarios. El Recinto Ferial de Tenerife congrega, además de los participantes, a más de 56.000 visitantes en la zona Summer-Con, que también alberga un completo espacio donde los comercios relacionados con el sector exponen y venden su merchandising y los artistas emergentes pueden tener una proyección en la zona Artist Alley.

2.000 ordenadores y una gran comunidad

TLP Tenerife Summer 2019 se convierte en el gran campamento tecnológico del verano. Su zona Lan Party está compuesta por 2.000 participantes, que estrenaron e hicieron suyo la designación de teleperos, nombre que ya se ha extendido también a los miles de visitantes de las zonas abiertas del evento. Los teleperos no solo pueden utilizar sus ordenadores a la mayor velocidad de conexión del país, sino que, además, se agrupan en los llamados clanes y participan de actividades lúdicas y formativas como la Copa de los clanes, las batallas de gallos o la novedosa TLP Drag Race.

La entrada de los participantes en el evento tiene lugar el martes 16 de julio a las 12:00 horas aunque las personas que hayan adquirido una entrada Premium pueden entrar desde las 09:00 horas.

El martes 16 de julio tendrá lugar el encendido de pantallas, con los 2.000 ordenadores iluminándose a la vez como ceremonia inaugural de una semana de convivencia y tecnología. Este año, el encendido de pantallas contará con la presencia de los youtubers Sr Cheeto, que tiene 1,7 millones de suscriptores en YouTube y de Mangel que posee 5,6 millones de suscriptores en YouTube y es colaborador habitual de elRubius que es el tercer youtuber del mundo con más seguidores, superando los 35 millones. Ambos dentro de las actividades que ha organizado Última Informática que también trae al youtuber experto en ordenadores y periféricos Natile Gentile, con más de 400.000 suscriptores.

Las mejores competiciones nacionales en TLP Esports

TLP Tenerife se ha convertido en uno de los puntos para la celebración de importantes competiciones nacionales e internacionales. Este año tendrán lugar multitud de torneos durante toda la semana, pero destacan especialmente dos citas:

Bajo el nombre de Island of Legends, este torneo vuelve a formar parte del Circuito Tormenta, la competición amateur más importante del país que tuvo sus finales en el Barcelona Games World y que da la oportunidad a los jugadores de las islas de vivir la experiencia profesional en primera persona. El formato de competición organizado por Riot Games, desarrolladora del juego League of Legends, conecta múltiples torneos presenciales y online por toda la geografía del país. Será el sábado 20 cuando se celebra la final a partir de las 18:00 horas.

Island of Gamers: Tekken7 es el torneo de TLP Tenerife 2019 del exitoso juego de fighting Tekken7. En esta nueva edición el torneo contará con un clasificatorio previo en tres ciudades de la geografía española (Málaga, Barcelona y Madrid) donde se clasificarán los tres mejores jugadores, que competirán en una gran final en Tenerife con los mejores jugadores de las islas para hacerse con el premio total de 4.000€.

Finales de ESL Masters CS:GO

ESL Masters España es un torneo promovido por ESL, la compañía de esports más grande del mundo, y cuenta con Movistar como patrocinador global de la competición. Esta semana se sortearon los grupos que formarán la competición. El 18 de julio, de 14:00 a 21:00 h. se celebrarán las semifinales de la competición de CS:GO referencia en España. De estas semifinales saldrán los dos equipos que competirán en la Gran Final del 19 de julio que se celebrarán de 19:00 a 23:00, momento en el que se conocerá el mejor equipo de la temporada, que se hará con el título, así como con una plaza para la Climber's Cup y para el Showmatch presencial que tendrá lugar en la prestigiosa IBC 2019 en Amsterdam.

TLP Innova, la formación para las profesiones más demandadas

TLP Innova es el área de formación de TLP Tenerife. Está enfocada a la formación profesional relacionada con la tecnología y las nuevas profesiones promovidas por los entornos digitales.

En este año, se divide en varias secciones:

DEV Zone.- A lo largo del lunes 15 y el martes 16, con charlas relacionadas con programación, visual thinking, blockchain y todo tipo de innovaciones tecnológicas. A esto se suman charlas charlas relacionadas con los esport como herramientas educativas e integrativas, redes sociales, animación, computación cuántica, etc.

Entre los ponentes se encuentran personas de reconocido prestigio internacional que trabajan con grandes corporaciones como Google o IBM. Así, gracias al convenio con Google Developers Groups Spain (GDG Spain), una decena de expertos en tecnología serán ponentes en la jornada de formación para desarrolladores que tendrá lugar en TLP Tenerife Summer 2019.

Colaboración con IBM Q.- TLP Tenerife Summer 2019 también ha firmado un acuerdo de colaboración con IBM Q, la división cuántica del gigante informático. En TLP Tenerife varios de sus expertos impartirán talleres y explicarán están a disposición de los medios para conceder entrevistas y explicar qué es el ordenador cuántico que puede suponer una revolución en la informática mundial. Los ponentes impartirán diferentes sesiones sobre cómo programar algoritmos cuánticos utilizando Qiskit, el primer framework open source de computación cuántica. Recordemos que un equipo de investigación de la ULL, liderado por Paco Martín trabajó en remoto para IBM Research y apoyados por los servicios de incubación empresarial de INtech Tenerife. Hoy en día trabajan directamente para el gigante informático en su sede de Nueva York.

Ciencia en las redes

TLP Tenerife Summer 2019 contará con una jornada centrada en la divulgación científica que se realiza en redes sociales. Será el miércoles 17 de julio de 16,00 a 19,00 horas con la participación de Miquel Serra del Instituto de Astrofísica de Canarias; Quantum Fracture youtuber de ciencia con 1,7 millones de suscriptores; dotCSV youtuber de ciencia; Eladio Torres (Tecnomagia); Lucía García divulgadora científica en programas como El Hormiguero o en vídeos con el youtuber El Rubius (35 millones de suscriptores); Pino Caballero catedrática de Criptología ULL; Juanjo Martín, periodista científico. Además, la mesa redonda será moderada por Verónica Martín, periodista científica.

Llegan los caminantes blancos de Juego de Tronos

Jornada de Artes Digitales.

TLP Tenerife quiere contribuir a la creación de un ecosistema de creación digital en las islas y dar a conocer las oportunidades laborales reales en estos sectores con casos de éxito como los creadores de los caminantes blancos de Juego de Tronos, por ejemplo.

11:00 h. Presentación de Proyectos Zona Indie. Los equipos que exponen juegos en la Zona Indie de TLP Tenerife Summer 2019 presentarán su proyecto a un jurado experto. La entrega de premios será a las 14,45.

12:45 h. Todo sobre Drakhar Studio. Miembros del equipo de desarrollo del estudio basado en Tenerife contarán cómo es su día a día y hablarán sobre los proyectos desarrollados y los proyectos futuros.

16:00 h. Charla de Félix Bergés, CEO de El Ranchito. El Ranchito ha sido el proveedor de efectos visuales (VFX) de la serie 'Juego de Tronos' de HBO en varias de sus temporadas. Este equipo, liderado por Félix Bergés, ha ganado un Emmy por su participación en Juego de Tronos pero, además, posee multitud de premios nacionales como internacionales. Recientemente, han abierto una de sus oficinas en Tenerife atraídos por los incentivos fiscales y la Zona ZEC pero, también, por las crecientes oportunidades profesionales y creativas que ofrecen las Islas. El Ranchito ha participado además en largometrajes nacionales como Los Otros, Ágora, de Alejandro Amenábar; Un monstruo viene a verme, de J. A. Bayona, Superlópez, de Javier Ruiz Caldera; la coproducción hispano argentina Relatos salvajes, de Damián Szifron o Biutiful, de Alejandro González Iñarritu.

17:00-19:00 h. Mesa redonda: Trabajar en videojuegos, VFX o animación en Tenerife. Durante esta sesión cuatro empresas que producen arte digital para el mundo desde Tenerife (El Ranchito, Drakhar Studios, Lightbox y Be Water) explicarán cómo formarse y cómo conseguir un trabajo en el sector sin salir de la isla. Se repasarán las carreras de profesionales en activo actualmente en estudios y empresas basadas en Tenerife, se comentarán las mejores formas de obtener la formación necesaria y cómo completar el curriculum para poder ser un artista digital profesional en la isla.

19:00-20:00 h. Mesa redonda: la industria del videojuego desde dentro. Esta mesa redonda presentará a distintas personas con años de experiencia en distintas vertientes de la industria del videojuego, incluyendo a Jaroslav Beck, Co-Fundador y Head Music de Beat Games y a Arturo Monedero, Fundador Delirium Studios y Vicepresidente de Asociación Española de Videojuegos (AEVI)

Zona Summer-Con

Las nuevas tendencias de cultura y ocio se presentan en la amplia programación de TLP Summer-Con. Allí se congregan actividades en torno al cine, el cómic, el arte, los juegos de mesa o el manga. Además, son muy demandados los talleres de manualidades como Hama, fieltro o pirografía. Dentro de Summer-Con se encuentra, TLP Kids impulsada por INtech Tenerife y con el apoyo de Cepsa, donde se realizan diversas actividades para los más pequeños, entre ellas, INtech Tenerife desarrolla talleres de robótica, programación y arduino para todas las edades dentro de su programa de actividades de llevar la tecnología, la robótica y el pensamiento lógico y computacional a los jóvenes canarios. Este programa hace ver a los más pequeños que se pueden divertir con la tecnología y aprender con ella, pero que también pueden formarse para convertirse en un futuro en creadores de la misma.

Tenerife es el lugar idóneo para que se establezcan empresas tecnológicas internacionales, cosa que ya está sucediendo con acuerdos importantes con grandes corporaciones, y que los jóvenes, si se forman en estas áreas, serán los que lideren esas empresas en un futuro. En TLP Kids los más pequeños de la casa tendrán la oportunidad de aprender de forma lúdica a través de videojuegos como Minecraft desde PC o Mario Kart desde Nintendo Switch. También contarán con torneos de Pokemon y desafíos espontáneos en los que los niños y niñas podrán participar sin previa inscripción y llevarse una sorpresa por su esfuerzo. Este año se incorporan también los juegos de mesa para familias en el mismo espacio con los que a la vez que fomentamos el buen uso de la tecnología hagamos lo mismo con el juego físico entre padres e hijos. TLP Kids es un espacio para las familias donde podrán encontrar videojuegos, juegos de mesa y talleres de programación.

En TLP Summer-con se plasma las nuevas formas de entender el entretenimiento que han surgido durante los últimos años, como el consumo de cultura venida de países asiáticos como Japón y Corea o las nuevas formas de vivir las aficiones como el cosplay y el karaoke.

Concurso TLP K-Pop

Sábado 20 de julio a las 20:00 horas.- El pop coreano cada vez tiene más seguidores en todo el mundo. En TLP ha ido ganando peso y se ha convertido en una de las nuestras actividades con más público. Es nuestro concurso estrella con un lleno absoluto. El año pasado más de 4.000 personas siguieron este concurso en el Recinto Ferial. Este año, uno de los platos fuertes de TLP Summer-Con es TLP K-Pop Experience, una iniciativa de TLP Tenerife para potenciar el pop coreano en España. Se trata de una fase clasificatoria a nivel nacional y la final: TLP K-Pop Championship.

Invitados a TLP Summer-Con

Durante TLP Tenerife Summer 2019 tendrán presencia varios artistas, dibujantes y comunicadores digitales que estarán varios días a distintos horarios en el evento. Algunos de ellos son: Salva Espín. Es un ilustrador y diseñador de cómics español que trabaja para Marvel. Por sus manos han pasado personajes tan importantes del mundo del cómic como, por ejemplo, El Increíble Hulk, Spider-Man, Lobezno, Capitán América o La Patrulla X Esad T. Ribic. Es un artista de cómics e ilustrador croata conocido por su trabajo en diversas series para Marvel Comics, entre las que se incluyen Loki, Silver Surfer: Requiem, Sub-Mariner: The Depths y, en 2015, Secret Wars. Keunam y Hermoti. Son los autores del 'Despacito' de las mil voces y colaboradores de La Voz. Son cómicos, actores de doblaje, cantantes e imitadores. Acumulan millones de visitas entre sus mixes musicales, imitaciones, parodias, doblajes de Disney ibérico, doblajes motivacionales, los chistes de la Pepa. Miguel Antelo y Laura Pastor. Estos actores de doblaje compartirán con los asistentes a TLP Tenerife su trabajo. Estos actores son las voces de Olaf y de Anna en la famosa película de la Factoría Disney e interpretarán algunas de las canciones de esta obra en el escenario principal del evento.

Concurso de cosplay

Domingo 21 de julio a las 16:00 horas.- Otro de los clásicos de TLP Tenerife. Cosplay significa Costume y play, es decir vestirse e interpretar uno o varios personajes de cómic, libros, series o juegos. El concurso de cosplay de TLP Tenerife lleva años siendo una de las mayores atracciones del evento, congregando a miles de espectadores y sirviendo como cierre al evento. Además, participan en la feria reconocidos cosplayers como Dedalo, Rai o Thelema.

Patrocinadores

TLP Tenerife es una iniciativa impulsada por INtech Tenerife, perteneciente al área Tenerife 2030 del Cabildo de Tenerife, y está organizada por la asociación sociocultural de fomento del buen uso de la tecnología Innova7.

El evento es posible gracias al apoyo de MEDI y FDCAN y los patrocinadores Movistar, Tenerife 100 % Vida, Work&Play, Why Tenerife?, YoSoyTenerife, Tenerife Film Commision, Fundación Cepsa, Intel, QiCanarias.com, Globalan, Aruba, IBM, Última Informática, HP, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Tenerife + Sostenible, TuBillete.com, Fuentealta, RedBull, ITER, CanaLink e it3. Asimismo, cuenta con la colaboración de Multicines Tenerife, Sonopluss, Universidad de La Laguna, INC Gaming Center, Weallen y Google Developer Groups Spain.

