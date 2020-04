1998 OR2: un visitante del Sistema Solar

Ese es el caso de 1998 OR2, asteroide de tipo NEO (Objetos Cercanos a la Tierra en inglés) y potencialmente peligroso. Este asteroide cruzará la órbita de nuestro planeta y, como puede representar una amenaza, hay que tenerlo controlado. Se trata de un asteroide muy grande, comparado con los tamaños de otros asteroides que también pasan cerca de la Tierra. Tiene un diámetro de alrededor de 4 km y, en principio, eso lo convierte en el asteroide más grande y que más cerca va a pasar de nosotros en los próximos años.

El máximo acercamiento en 2020 será mañana miércoles 29 de abril. Pero ¿supone algún peligro para nosotros? La respuesta es: "No". En esta ocasión, estará a 16 veces la distancia Tierra-Luna. Esa es una separación lo suficientemente segura. Aunque, en el año 2076, va a pasar a solo 4 veces la distancia Tierra-Luna. En ese momento tampoco será peligroso, pero tendremos que estar atentos, controlando la órbita de este objeto, porque existe la posibilidad de que en el futuro, dentro de cientos o miles de años, sufra una pequeña perturbación y acabe colisionando con la Tierra. En ese caso, sí que podría ser un problema para todos los habitantes que vivan entonces en el planeta.

Hoy en día se están desarrollando varias misiones, tanto de la NASA como de la Agencia Espacial Europea (ESA), para que, en caso de detectar algún objeto de dimensiones grandes, poder desviarlo o fragmentarlo. Pero, insistimos, no es el caso de 1998 OR2, que mañana pasará a una distancia segura de más de 6 millones de kilómetros de nuestro planeta. Simplemente, hay que tenerlo vigilado, como muchos otros objetos próximos a la Tierra.

Una amenaza procedente del espacio

Las siglas NEOs (Near Earth Objects) no se refieren solo a asteroides. También incluyen cometas, satélites artificiales y meteoroides de tamaños inferiores a 50 metros. Incluso un objeto de esta envergadura podría ocasionar grandes destrozos sobre la superficie de la Tierra.

Se considera que un objeto se va a acercar tanto la Tierra como para ser denominado un NEO cuando su perihelio (su distancia más próxima al planeta) es menor de 1,3 unidades astronómicas.

Dentro del Sistema Solar, entre y Marte y Júpiter, existe una región que se llama el Cinturón Principal de Asteroides. Este es el origen de todas las rocas que caen a la Tierra, tanto las grandes como las pequeñas. Se piensa que el Cinturón principal de asteroides puede tener más de tres millones, de los que se conocen alrededor de 930.000 y entre los que se encuentra Ceres, el mayor de todos ellos. Normalmente, los NEOs que se acercan a la Tierra suelen tener su origen en el Cinturón principal, al contrario que los cometas, que pueden venir de la parte externa de Nube de Oort o del Cinturón de Kuiper.

La probabilidad de impacto de un asteroide no es elevada. Además, dado que el 80% de la superficie de la Tierra es agua, lo más probable es que no lo hiciese sobre una zona habitada. Pero si esto se produjese, la catástrofe medioambiental sería muy grave. Cuando un asteroide se acerca a la Tierra se llama NEA (Near Earth Asteroid) y, dentro de esta categoría, hay un subgrupo cuyas siglas en inglés son PHAs (Potentially Hazardous Asteroids) y que se refieren a los asteroides potencialmente peligrosos. Un NEA pasa a ser un PHA cuando tiene un tamaño mayor de 150 metros de diámetro y si la distancia entre su órbita y la órbita de la Tierra es menor de 25 veces la distancia Tierra-Luna. Hoy en día conocemos más de 2.000 objetos que responden a estas características. Pero, al margen de suponer una amenaza, los asteroides también representan una oportunidad ya que, por su composición, es probable que el futuro energético de la humanidad dependa de ellos.