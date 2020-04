ANPE Canarias propone planes de refuerzo para compensar el parón de las clases presenciales

El Ministerio de Educación y Formación Profesional y las Comunidades Autónomas no han tomado una decisión aún sobre la reanudación o no del curso escolar, pero la determinación de las universidades canarias de no regresar a las aulas debe, a juicio del sindicato, poner sobre aviso de lo que puede ocurrir en el resto de etapas educativas.

"El retorno a los centros educativos habrá de hacerse solo cuando las autoridades sanitarias consideren que es prudente, pero debemos ir planificando qué medidas compensatorias va a impulsar la escuela para atender a unos alumnos que habrán estado muchos meses sin recibir clases de forma presencial. Por supuesto, hay que destacar que mientras tanto los docentes continúan trabajando muchísimo, haciendo jornadas maratonianas para intentar llegar a todo su alumnado", afirma Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.

La central sindical también subrayó en el encuentro la conveniencia de dotar cuanto antes al alumnado de dispositivos electrónicos. "Muchos estudiantes no tienen a su disposición un ordenador o una tableta, bien porque en su casa no hay o porque otro miembro de la familia tiene que usarlo. Eso dificulta el seguimiento de la docencia", indica Crespo.

Asimismo, explica que existen diferencias notables en las islas tanto en el acceso a banda ancha como en la dotación tecnológica, algo que debe tenerse en cuenta y subsanarse cuanto antes. Esas deficiencias afectan especialmente al alumnado. El profesorado, por su parte, está haciendo grandes esfuerzos para adaptarse a esta nueva realidad en tiempo récord.