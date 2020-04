Un total de 323 estudiantes ciegos de la Comunidad Autónoma de Canarias acometen la #VueltaAlColeVirtual tras Semana Santa para garantizar su inclusión en las aulas

Las Palmas de Gran Canaria/ Profesionales de los equipos educativos de la ONCE, con más de 1.500 personas de diferentes especialidades, se vuelcan estos días en la #VueltaAlColeVirtual para, en colaboración con las comunidades autónomas, garantizar la inclusión y la actividad educativa de 7.500 alumnos y alumnas ciegos e impedir que nadie se quede atrás. En Canarias contamos con 17 profesionales que dan cobertura a 323 estudiantes con discapacidad visual.



Esta labor se realiza online y gracias a la imaginación y creatividad que comparten profesorado, alumnos y alumnas y las familias de éstos, así como a las plataformas accesibles con las que pueden intercambiar información que permita continuar el curso como unos estudiantes más.

Desde sus domicilios, los maestros y maestras de la ONCE se han adaptado a la situación y, gracias a las nuevas tecnologías, siguen manteniendo el contacto con el alumnado ciego o con discapacidad visual grave, a la vez que lo hacen con su profesorado habitual y tutores de sus centros educativos.

Conscientes de que los estudiantes están atendidos desde sus centros, e incluso pueden llegar a tener una gran carga académica, el equipo de docentes, técnicos y educadores y educadoras de la ONCE diseña boletines de actividades con ideas, materiales y temarios accesibles, la mayoría facilitados por los servicios bibliográficos de la Organización, que mantienen estos días su actividad para dar respuesta a estas necesidades.

O también mediante medidas imaginativas como lo que llaman "dar luz al braille", que aplican en Granada: al terminar los deberes de cada día, hechos en braille por los estudiantes, los padres los fotografían, los pasan por "guasap" a los profesores de la ONCE, estos los transcriben, los devuelven y están listos ya para enviar a sus coles, como el resto de alumnos y alumnas.

Cuentos y periódicos online

Además de las tareas habituales, se suman actividades lúdicas, manualidades y recetas de cocina que permiten al alumnado pasar tiempo en familia y al mismo tiempo divertirse y familiarizarse con el uso de las nuevas tecnologías. Una maestra de Cádiz, por ejemplo, lee cuentos todas las noches a las 20,15, tras los aplausos; otro grupo de Aragón diseña un periódico semanal entre todos, con noticias solo positivas...

El equipo educativo específico de la ONCE se reúne cada semana para organizar el trabajo que posteriormente envían a las familias. Ponen sus ideas en común y de ahí salen los boletines de actividades. "Se trata de un buen complemento que les permite adquirir los conocimientos de sus diversas asignaturas y, en su caso, habilidades y destrezas de la vida diaria, proponiendo la implicación de los alumnos y alumnas en la cocina y la colaboración en las tareas del hogar", asegura Natalia Afonso Martín, responsable de servicios sociales de la ONCE en la Delegación Territorial de Canarias.

"A estos días de confinamiento, también hay que sacarles la parte positiva, potenciando la imaginación y creatividad de nuestros profesionales, aprovechando y aprendiendo a usar al máximo las nuevas tecnologías, compartiendo recursos y experiencias, y dando la oportunidad a las familias de aprender con sus hijos nuevas formas de afrontar las tareas diarias", subraya.

"Las video llamadas son de una gran utilidad en estos momentos de confinamiento. De esta forma se sienten un poco más cerca de sus alumnos, profesores y familias", concluye Natalia Afonso, antes de afirmar que es la forma de que nadie se quede atrás estos días.