"Sin embargo, lamentablemente, después de este importante esfuerzo, tal vez por la sensación de la necesidad de premura en la incorporación de estos profesionales a los centros que los han solicitado, la CEUCD ha llevado a cabo un proceso de selección totalmente cerrado, pues no existe la posibilidad de inscribirse en dicha oferta, llamando a profesionales de forma aleatoria sin ningún criterio claro más allá del mero azar. Entendemos que este es un proceso que no respeta la igualdad de oportunidades ni la equidad, ya que ni se valora la experiencia cosechada en estos tres últimos cursos, ni el acceso libre a cualquier profesional que lo desee, desvirtuando de manera importante el proceso selectivo, al mismo tiempo que se pone en peligro el éxito de este programa.""Entendemos y agradecemos el compromiso y el esfuerzo de la CEUCD por apostar por esta importante figura profesional, pero consideramos que beneficia desfavorablemente a esta figura, así como al éxito de este programa, si no se desarrolla a través de un proceso selectivo abierto, basado en la baremación objetiva de la formación -así como formación específica-, y experiencia profesional de todo y toda profesional de la Educación Social que desee formar parte de este programa.""Somos totalmente conscientes del difícil momento con el que se ha visto obligada a lidiar esta Consejería, por eso instamos a la misma a realizar una rectificación en el proceso de selección, puesto que este, no puede ser aleatorio y dependiente del azar, sino de un proceso serio y objetivo que de valor no solo a nuestra figura profesional -la cual ha demostrado ser de gran valor y utilidad en estos tres últimos cursos-, sino al propio Programa PROA+ 20-21.""Así mismo, consideramos de gran importancia la creación de una RPT dentro de la CEUCD para la creación de una bolsa de empleo para sustitución o interinidad, al igual que se hace con otros perfiles profesionales que existen dentro del sistema educativo, teniendo acceso a la misma, cualquier profesional que cuente con la diplomatura o grado en Educación Social, o estar habilitado para realizar dichas funciones."

Colectivo de Educadores y Educadoras Sociales afectados y afectadas en Canarias