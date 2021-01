La Plataforma de Estudiantes de Tenerife informa sobre las ayudas de la ULL

La Laguna/ La Universidad de La Laguna no ha ingresado las ayudas para alumnado con especiales dificultades económicas Alumnas de la ULL denuncian que no se ha efectuado el ingreso de las ayudas para alumnado con especiales dificultades económicas, con resolución a fecha de 21 de septiembre de 2020. Destacan que no reciben ninguna información institucional: "ya no sabemos qué hacer".

Para la concesión de la ayuda, gestionada por el Negociado de Servicios Asistenciales, se prioriza al estudiantado con algún familiar fallecido a causa de la covid-19. Una delas alumnas explica que otro de los requisitos era enviar el documento del Alta de Datos a Terceros por correo, y no desde la sede electrónica. Una vez realizado, se le envió undocumento confirmando la recepción. Se comunicó al estudiantado solicitante que los ingresos comenzarían a partir de diciembre. Tras no recibirlo, la alumna se pone encontacto con el Negociado de Servicios Asistenciales, desde donde le dicen que el proceso va a demorarse. También se pusieron en contacto con el Consejo de Estudiantes, recibiendo una información contradictoria: la gestión de la ayuda se encontraría en su "última fase", a punto de efectuar los ingresos.El órgano gestor comentó que todavía no se han podido hacer los pagos, y que no son tramitados por la ULL, pero desconoce quién lo hace. El Consejo de Estudiantes, noobstante, afirmó esta semana que los pagos comenzaron a hacerse el viernes 10 de enero. Mientras, el Negociado de Servicios Asistenciales no responde a las llamadas nicorreos de las alumnas.Recordemos que estas ayudas aparecen tras el confinamiento de 2020, para ayudar a paliar los problemas económicos surgidos tras esta situación. Recordemos que estasayudas aparecen tras el confinamiento de 2020 para ayudar a paliar los problemas económicos surgidos tras esta situación. En el mismo marco, acompañando a ese paquete de ayudas, se aprobó la consabida exhortación del pago de las tasas extras de segundas matrículas y sucesivas, conjuntamente con Gobierno de Canarias y ULPG.Como se ha denunciado ya, esto no se cumplió y las instituciones no parecen haber mostrado atisbo alguno de remordimiento.Nos dijeron que trabajarían por aliviar la situación de las personas con dificultades económicas y lo que hemos obtenido es abandono institucional y un puñado depromesas incumplidas. ¿A qué esperan para revertir esto? Los ratios de abandono en los estudios académicos son alarmantes entre el estudiantado canario, precario comoninguno, y cosas como las que hemos venido poniendo en cuestión van en el camino de agravarlo. La desatención y el abandono de las instituciones canarias hacia suestudiantado —en este caso la ULL y el Gobierno de Canarias— llega a ser frívola y obscena. La falta de sensibilidad institucional es sistemática.Estas mentiras caen en el mismo saco que las que la ULL ha vertido contra el estudiantado. Después de que parte de este, como protesta, decidiera permanecer pacíficamente en el rectorado durante varios días con el objetivo de conseguir cambios reales y significativos, la rectora y especialmente el Gerente de la ULL, Juan Manuel Plasencia Mendoza salió en los diarios diciendo que éramos unos vándalos y que lo que pedíamos era imposible. Pocos días después salieron en prensa unos papeles firmados por él mismo en los que se mostraba que conoció y consintió la entrada de militares y policía en nuestros campus, contraviniendo lo que había repetido en periódicos y televisión insistentemente, entonces, ¿hasta cuándo más esperar? ¿Cuándo van a dejar de jugar con el futuro de la comunidad estudiantil?¿Hasta cuándo habremos de esperar para que nos den las ayudas que nos prometieron?

Plataforma de Estudiantes de Tenerife