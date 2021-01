ANPE Canarias reclama más apoyo y reconocimiento a los equipos directivos de los centros educativos

La organización insta a la Consejería a mejorar los descuentos horarios de estos profesionales y a velar por que no se vean obligados a desarrollar acciones que van más allá de sus competencias. Los equipos directivos no solo han coordinado los planes de prevención de contagio en los centros, sino que han liderado otras acciones, como el reparto de tablets y alimentos durante el confinamiento. "Han hecho un trabajo silencioso que muchas veces no se ha visto, pero, sin ellos, junto con el resto del profesorado, la situación epidemiológica en los centros educativos no habría sido la que es", señala Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.

El sindicato recuerda, además, que hay una deuda pendiente con los equipos directivos. El plan de reconocimiento social y profesional del profesorado, firmado en 2017 entre los sindicatos y el Gobierno, incluía una mejora retributiva que nunca llegó a materializarse. En concreto, el citado plan decía lo siguiente: "De la misma manera, se propone abordar la actualización de las retribuciones de los cargos directivos, así como otros complementos que se pudiesen determinar en relación a funciones que exijan especial responsabilidad, como podrían ser las relacionadas con acciones que favorezcan la convivencia o la prevención de riesgos laborales en los centros educativos".

Por otro lado, ANPE considera que la opinión de los equipos directivos debería ser más escuchada por la Administración antes de tomar medidas que afectan a la seguridad de los centros. Y pone como ejemplo la renovación de los consejos escolares, que, si bien era necesaria, no debería haberse producido si las condiciones sanitarias no eran las adecuadas en el momento de su convocatoria. Estas elecciones implican que un elevado número de personas (docentes, familias) se congreguen en un mismo espacio, lo que está contraindicado en estos momentos, dado el escenario sanitario en el que se encuentran muchas islas.