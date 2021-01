El Consejo de Gobierno avala el nuevo Grado de la Actividad Física y del Deporte en la ULL

A ello hay que sumar, añadió el vicerrector en el Consejo de Gobierno celebrado hoy 28 de enero, el que este centro académico cuenta con profesorado especializado, tiene una amplia trayectoria de investigación en esta materia y dispone de instalaciones deportivas adecuadas para ello. Esta propuesta será estudiada en el mes de marzo por el Consejo Social, con el objeto de que forme parte del catálogo oficial de grados de la Universidad de La Laguna en el próximo curso académico.

También fue aprobado en la sesión plenaria de esta mañana el Programa de Doctorado en Derecho. Se trata de un título con demanda constatada, dado que hay un elevado número de egresados en esta materia que pueden estar interesados en cursar esta especialidad, única en Canarias. La propuesta se estudiará en la próxima sesión del Consejo Social para que entre en vigor en el curso 2021/22.

Igualmente, el Consejo de Gobierno aprobó la extinción de varios títulos de posgrado, como es el de Innovación en Diseño en el Sector Turístico, de carácter interuniversitario. A renglón seguido, el vicerrector agregó que volverá en breve al órgano de gobierno un nuevo título renovado en la misma materia. Igualmente se cancelan el Máster propio de Educar en la Diversidad, el Máster propio en Medicina de Urgencias y el Experto Universitario en Detección de Desastres, Resiliencia y Cambio Climático, todos por escasez de alumnado. Por el contrario, recibió el visto bueno la implantación del Experto Universitario en Gestión Cultural Municipal, Participación Ciudadana y Coordinación de Universidades Populares, que se impartirá enteramente en línea.

Igualmente fue aprobada la instrucción que regula el aumento de vicedecanatos o subdirecciones en facultades y escuelas de la Universidad de La Laguna, dando respuesta así a la demanda de los centros de fortalecer sus equipos directivos para una mejor gobernanza de los campus universitarios.

Rechazo a la TECH Universidad Tecnológica

La rectora del centro académico, Rosa Aguilar, dio cuenta al comienzo de la sesión de la preocupación de la Dirección General de Universidades del Gobierno de Canarias por la implantación en Tenerife de una universidad privada no reconocida oficialmente, y que sin contar con las autorizaciones necesarias ya ha empezado a operar en Canarias. Aguilar leyó la carta recibida del director general Manuel Ramírez, a través de la cual le manifiesta el parecer desfavorable de este departamento.

"TECH Universidad Tecnológica no es ni una universidad, ni es la mayor universidad digital en español", señala la misiva dirigida a la rectora. "En este sentido, esta Dirección General de Universidades quiere advertir que esta marca ni está instalada en España como universidad privada, ni tiene constancia de que esté instalada en ningún país de Latinoamérica como una universidad de carácter oficial", apunta el mismo documento. Toda la actividad formativa de esta entidad, prosigue el mismo texto, "ni son títulos universitarios, ni son titulaciones propias de posgrado, ya que dichas titulaciones solo pueden ser expedidas en el territorio español por las universidades públicas o privadas que hayan sido reconocidas y autorizadas". El director general recuerda además el informe desfavorable de la Conferencia General de Política Universitaria del Ministerio de Universidades.

La información sobre el inicio de la actividad empresarial de este negocio ha sido trasladada a los servicios jurídicos de la Consejería de Educación, con el objeto de que informe sobre las consecuencias jurídicas que podrían derivarse del desarrollo de dichas actividades sin contar con el reconocimiento legal. "Estas consecuencias jurídicas pueden ser de extrema gravedad, si tomamos en consideración las posibles denuncias de las personas que hayan podido matricularse en alguno de sus cursos, al creer que se trata de títulos propios universitarios ofertados por una universidad legalmente reconocida para realizar sus actividades desde Canarias", concluye el director general.

Empresa de base tecnológica y modernización administrativa

El vicerrector de Investigación y Transferencia, Ernesto Pereda, presentó al Consejo de Gobierno la puesta en marcha de una nueva empresa de base tecnológica o spin-off en el seno de la institución académica, denominada Energy Research and Intelligent Solutions SLU., promovida por el catedrático Ricardo Guerrero para ofrecer servicios de asesoramiento especializado en generación de energía eléctrica en redes de transporte.

La investigación de Guerrero se encuentra ya avanzada y se ha validado la capacidad de explotación comercial de sus servicios y el interés del mercado. El conocimiento explotable se basa en la capacidad para desarrollar sistemas de predicción de energía fotovoltaica y su integración en redes de distribución para ser compartida por comunidades energéticas ciudadanas, comunidades energéticas renovables y en la prestación de servicios altamente especializados para la optimización de diversas tecnologías relacionadas en la obtención de un mayor rendimiento y eficacia.

En otro orden de cosas, el gerente de la institución académica, Juan Manuel Plasencia, informó acerca del profundo proceso de modernización que está experimentando la administración universitaria, con la introducción de sistemas robotizados en servicios centralizados de la institución para agilizar procesos administrativos recurrentes, simplificar tareas, detectar expedientes de pago del mismo proveedor y reunirnos en un único documento contable, eliminar las facturas y firmas en papel y, en definitiva, abordar de manera inteligente tareas rutinarias e informar diariamente de forma automática a los gestores de los procesos qué trámites tiene pendientes.

Plasencia relató que se comenzó en 2019 con los expedientes del Servicio de Contratación y Patrimonio, se ha continuado con Gestión Económica, pasando luego a Intervención y ahora se está trabajando desde la Gerencia en los procesos que se llevan a cabo en Recursos Humanos. Toda esta simplificación administrativa ha permitido cerrar el presupuesto de 2020 a mitad de enero, frente a los meses de abril y marzo de años anteriores, y ya desde el día 25 de este mes se encuentra abierto el relativo a 2021, con lo que la universidad ha ganado importantes semanas para empezar a gestionar el gasto correspondiente a este ejercicio. La rectora agradeció a todo el personal de administración y servicios implicado en la modernización de estos procesos su gran implicación en esta tarea, sin cuyo concurso hubiese sido imposible ejecutar estas acciones.

