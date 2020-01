Filipinas: Acción contra el hambre inicia distribuciones de emergencia a los afectados por el volcán Taal

La organización acaba de activar el acuerdo de emergencia con la Agencia de Cooperación Española (AECID) para la distribución urgente de mantas, colchonetas y mosquiteras a los damnificados. También se está poniendo en marcha una respuesta para garantizar agua potable y saneamiento básico a los afectados.

La erupción del volcán Taal del pasado 12 de enero ha afectado a 459 000 personas en la isla de Luzón y ha obligado a evacuar a 70 413 personas que permanecen en 300 centros en las provincias de Batangas, Cavite y Laguna. En un primer momento, la columna de gases, fragmentos de roca y vapor alcanzó los 15 kilómetros de altura y fue avanzando hacia el suroeste, cubriendo de ceniza y material volcánico todo lo que encontraba a su paso.

Trabajamos en Filipinas desde el año 2000 y hemos desplegado intervenciones de emergencia tras numerosos desastres naturales en el país como tifones y terremotos, incluido el supertifón Haiyan de 2013.

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional que lucha contra las causas y los efectos del hambre. Salvamos la vida de niños y niñas desnutridos. Garantizamos a las familias acceso a agua segura, alimentos, formación y cuidados básicos de salud. Trabajamos también para liberar a niños, mujeres y hombres de la amenaza del hambre. En España facilitamos el acceso al empleo a personas vulnerables como herramienta para huir de la exclusión, la pobreza y, en último término, de la inseguridad alimentaria.

