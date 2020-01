El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y tres entidades bancarias avanzan en la búsqueda de viviendas que puedan destinarse a alquileres sociales

Santa Cruz de Tenerife/ Tras una primera cita en la que se solicitó colaboración a cinco bancos para localizar viviendas en alquiler, hoy Bankia, Cajasiete y BBVA han trasladado a la concejala de Vivienda, Marta Arocha, su intención de poner a disposición municipal los primeros inmuebles y confían en sumar más. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha celebrado hoy un encuentro con representantes de tres de las principales entidades bancarias del Archipiélago con el objetivo de conocer la respuesta a la petición que el consistorio les trasladó en el mes de noviembre para que colaboraran aportando cuantas viviendas fueran posibles para alquileres sociales, debido a la escasez que existe en todo el municipio y que imposibilita dar soluciones habitacionales a los vecinos y vecinos sin un hogar.



En concreto, la concejala responsable del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) y de Vivienda, Marta Arocha, se ha reunido en la mañana de hoy con los representantes de las entidades bancarias Caja Siete, BBVA y Bankia para trasladarles la necesidad de localizar "urgentemente" viviendas para alquilar ante la dificultad de encontrarlas a través del mercado ordinario.

Durante el encuentro Marta Arocha, apeló a que "tanto las administraciones públicas como las entidades financieras estamos en la obligación de buscar soluciones inmediatas y eficaces para las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad", apuntando a que "en este momento este Ayuntamiento trabaja a contra reloj para construir viviendas, al menos las 400 comprometidas por la alcaldesa, pero no podemos esperar por ellas porque diariamente llegan situaciones de máxima gravedad para las que estamos teniendo serios problemas para dar una respuesta debido a la falta de viviendas disponibles", aludiendo directamente al problema que afecta a las personas que residen en el Edificio Alejandro de Ofra y en cuya búsqueda de alternativas está trabajando la totalidad del servicio municipal.

Así, el representante de Bankia trasladó al Ayuntamiento que actualmente es posible poner a disposición del IMAS en régimen de alquiler social una vivienda a la que se pueden sumar otras seis de forma paulatina.

Por su parte, desde Cajasiete, trasladaron a la responsable municipal de Vivienda que en la actualidad carecen de viviendas que puedas poner a disposición del consistorio para destinarlas a alquiler social pero que existe la posibilidad de que algunos inmuebles que tienen comprometidos para venta finalmente no se hagan efectivas y queden libres a medio plazo y, en ese caso, informarían al Ayuntamiento capitalino para destinarlas a alquiler.

Desde el BBVA informaron de que actualmente no tienen ningún activo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, puesto que los pasaron todos a fondos hipotecarios conocidos como "fondos buitre" desde hace años, concretamente a Cerberus y Haya, destinados principalmente a la venta y no al alquiler.

COMUNICACIÓN CON LOS FONDOS HIPOTECARIOS

En cualquier caso se comprometieron a servir de enlace entre el Ayuntamiento y estos fondos para que exista comunicación directa, algo que hasta la fecha resulta prácticamente inexistente incluso cuando hay riesgo de lanzamiento por desahucio y se abrió la posibilidad a que el consistorio sea también tenido en cuenta a la hora de poder comprar las viviendas que estos fondos sacan a la venta, una posibilidad que la edila de Vivienda aseguró que "se tiene que estudiar".

En este punto Marta Arocha recordó que el IMAS "cuenta con recursos económicos suficientes para ayudar a las familias que lo necesiten a pagar el alquiler, pero no hay viviendas y es ahí donde necesitamos la colaboración de las entidades bancarias para crear una bolsa con todas las garantías de pago", insistiendo en que "de lo que se trata es de que nadie salga de la vivienda en la que ya está".

Para terminar el encuentro, la edila agradeció el compromiso de las entidades bancarias de seguir buscando viviendas que puedan ponerse al servicio del Ayuntamiento capitalino y "por tener presente al IMAS y sus necesidades" y destacó como una aportación muy positiva de esta reunión el establecimiento de una coordinación directa con los Servicios Sociales y la posibilidad de tener contacto con los fondos hipotecarios, algo prácticamente imposible a día de hoy.

