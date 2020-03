La AEGC presenta demanda en los tribunales solicitando medidas cautelarísimas de protección

Nacional/ La Asociación Española de la Guardia Civil por medio de su letrado Jorge Piedrafita ha solicitado medidas cautelarísimas o subsidiariamente cautelares ordinarias a los juzgados de lo social para que se obligue a la Dirección General de la Guardia Civil a proveer de Equipos de Protección Individual y se realice Test de Detección a los guardias civiles que presenten síntomas o hayan estado en contacto con positivos o posibles positivos.



Esta medida en consonancia con las adoptadas para otros funcionarios públicos se entiende absolutamente fundamental para preservar la integridad física y psicológica de los agentes de la benemérita que estos días están realizando un esfuerzo titánico realizando largas jornadas de trabajo sin apenas descansos para preservar la seguridad y garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Estado de Alarma para salvaguardar la salud pública de los ciudadanos.

Pese a las numerosas peticiones de esta asociación, así como las comparecencias de los responsables de Interior, la Dirección General de la Guardia Civil mantiene su pasividad generando una situación insostenible en que no todos los agentes disponen de Equipos de Protección Individual para evitar ser contagiados y no se han hecho los test de detección a los agentes que presentan síntomas o han tenido contacto con los infectados para que puedan ser tratados y evitar que se produzca un contagio masivo. Todo esto pese a la grave circunstancia de que son más de 700 los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se han contagiado y mínimo ocho efectivos profesionales han perdido su vida.

Desde AEGC se ha tomado esta iniciativa dentro de la benemérita puesto que la salud de las mujeres y hombres que integran la Guardia Civil no puede esperar más, máxime ahora con el endurecimiento de las medidas del Estado de Alarma que todos los efectivos tienen que maximizar esfuerzos para que se cumplan las medidas.

La solicitud formulada por AEGC se fundamenta en la lesión de los derechos fundamentales que se está acometiendo contra los miembros de la Guardia Civil, que al vulnerarse las más básicas normas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se está lesionando de forma grave la integridad física y psicológica de los agentes, que ni pueden ni van a cesar en el ejercicio de sus funciones. Por ello, se desea que las medidas cautelares sean adoptadas cuanto antes en línea de las acertadas resoluciones dictadas para la protección de los Letrados de la Administración de Justicia, Sanitario y Fiscales que han obligado a la administración ante esta grave situación.

Desde el equipo jurídico de AEGC del que forma parte Jorge Piedrafita se seguirán acometiendo todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar los derechos de los agentes y tratar de evitar que suban los contagiados en el cuerpo sobre todo, que no se produzcan fallecimientos de ningún guardia civil al prestar tan esenciales labores para la ciudadanía.