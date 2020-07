Reconocimiento institucional al pueblo ramblero por su comportamiento durante la alarma nacional

Suscrita con los votos a favor del PSOE, AIS-CC, AUP-SSP y PP y la abstención de SJR-Somos Todos, la resolución destaca, en palabras de Velázquez, "el comportamiento ejemplar de nuestra gente. Ejemplaridad con la que se ha podido afrontar la situación como si fuéramos uno solo. Con una unidad social de apoyo solidario que ha aflorado, en esta extra primavera, con lo mejor que nuestra sociedad puede ofrecer".

"El pueblo ramblero se ha abierto para ofrecer una lección de solidaridad. dando ánimos, sujetando a quien lo necesita, ofreciendo cariño al necesitado de afecto, dando sus manos a quien no puede utilizar las suyas para realizar las acciones más básicas o simplemente escuchando. Los sacrificios han sido muchos, las incertidumbres más próximas aún nos azotan y los cambios en nuestras rutinas nos desconciertan".

"San Juan de la Rambla ha sabido reinventarse y sacar fuerzas desde la incertidumbre y preocupación, por eso es justo y necesario expresar de manera oficial un profundo sentimiento de gratitud y reconocimiento a toda la sociedad de nuestra Villa, con especial atención a aquellas personas que han estado en primera línea en la lucha contra la enfermedad, personal sanitario, sociosanitario y personal de apoyo al mismo, así como aquellas otras que han estado prestando servicios esenciales que nuestra ciudadanía necesita", subraya Velázquez. "Este justo reconocimiento es lo mínimo que podemos hacer desde el Consistorio para devolver todo lo que el pueblo nos ha aportado en estos meses. Por eso el Grupo de Gobierno no logra entender que no se aprobara por unanimidad. La abstención de SJR Somos Todos, más que improcedente es una irresponsabilidad. No estar de acuerdo en este agradecimiento es una falta de respeto al pueblo, a quienes luchan contra la enfermedad y a todos los que la padecieron de una u otra forma".

Cabe recordar que durante el estado de alarma, el Consistorio puso en marcha "La Colmena", un proyecto de ayuda social en el que se desarrollaron iniciativas como "Comida sobre ruedas", "Tablets para todos" o "Apoyo escolar y psicopedagógico a estudiantes", todo conformado por voluntarios y trabajadores municipales que velaban por el bienestar del más necesitado.