Subvencionado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, este proyecto se centra en la sensibilización de toda la sociedad para luchar contra la violencia que mina la autoestima de las mujeres, eliminar los prejuicios que la sociedad pueda tener hacia las mujeres que se encuentran metidas en esa terrible espiral sin saber cómo salir, y facilitar el proceso de reconstrucción de su propia identidad y empoderarlas

Con este video, el Ayuntamiento de Arona quiere hacer visible la realidad tan dura que viven las mujeres que sufren violencia machista y, más en concreto, el maltrato psicológico. El spot va dirigido a la sociedad aronera en particular, para impulsar los cambios necesarios para prevenir la violencia sobre las mujeres y rechazarla de forma unánime en el municipio.

El alcalde de Arona, José Julián Mena, ha defendido "la necesidad de no dar ni un paso atrás, de reforzar leyes y actividades de concienciación para profundizar en la igualdad entre hombres y mujeres. Con esta campaña queremos decirles a las mujeres que están viviendo situaciones de violencia de género que no están solas. Que rompan con esas cadenas. El Ayuntamiento de Arona está con ellas. Y a su vez, crear conciencia para impulsar en la sociedad los cambios necesarios para prevenir la violencia sobre las mujeres y rechazarla de forma unánime".

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Elena Cabello, afirmó que "con este vídeo queremos hacer visible la realidad tan dura que viven las mujeres que sufren violencia de género. Es importante sensibilizar para eliminar los prejuicios que tienen algunos sectores de la sociedad hacia estas mujeres. Además, hizo hincapié en que "la violencia machista no es un asunto privado; es un problema social que se combate con la tolerancia cero ante cualquier comportamiento machista", y añadió que solo con el rechazo social, "lograremos avanzar hacia una sociedad más libre, justa, equitativa y respetuosa".

Diversidad y caras conocidas

La grabación se llevó a cabo el pasado fin de semana y en la misma participaron 48 personas. La mayoría mujeres y hombres anónimos, pero también caras conocidas de la televisión y las redes sociales como las actrices de En Calve de Ja Lili Quintana y Nieves Bravo, la periodista y presentadora de Televisión Canaria Pilar Rumeu o la influencer Ceci Wallace.

La intención del Ayuntamiento de Arona es que el anuncio llegue al máximo de personas, que la sociedad conozca lo que sufren las mujeres en situación de violencia machista y que se refleje que la violencia de género no tiene ni estatus social ni diferenciación de razas ni edad. Por ello, el spot está protagonizado por personas de múltiples nacionalidades (en Arona conviven vecinas y vecinos de más de 130 países diferentes) y con edades comprendidas entre 18 y 70 años. La música que lo acompañará estará compuesta por de la compositora canaria Sara López.

La realización de la campaña corre a cargo de la prestigiosa productora canaria The Kung Fu Brothers, con una dilatada experiencia en el mundo de la publicidad, los cortometrajes y los videoclips. El director Vasni Ramos (Apocalipsis Voodoo), afirma que "con este spot hemos querido hacer algo sencillo pero directo, con un mensaje potente que no deje al espectador indiferente, y nos hemos centrado en la violencia psicológica". Este tipo de maltrato, de hecho, es uno de los más desconocidos entre la población en general y el 97% de las mujeres que han sufrido violencia sexual y física, también han sido víctimas de la psicológica, según datos del Ministerio de Igualdad, y es el causante de la anulación de la personalidad en las mujeres que lo sufren, minando su autoestima.