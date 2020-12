Una vecina de Gran Canaria con una hija con 99% de discapacidad recoge 10.000 firmas reclamando recuperar la actividad íntegra en su centro de día

"Mi hija lleva 11 años yendo a este centro de día, de 7.30.h a 16.h. y de lunes a viernes. De esta forma yo me podía permitir trabajar para ganar los ingresos que necesitamos. Pero ahora no, ahora a los niños y mayores con discapacidad que van a este Centro podrán ir solamente una semana sí y otra no y además se les recortarán los horarios."La impulsora de la petición recuerda que esta decisión es incompatible con las obligaciones laborales de muchas familias, que verán en peligro sus puestos de trabajo si esto no se soluciona con urgencia: "¿Cómo pretenden que cumpla yo con mi trabajo si mi hija es 100% dependiente y debo cuidarla una semana sí y una no? ¿Qué va a decirme mi jefe si le digo que esta semana sí voy pero la siguiente no? Y que en vez de a las 4 ahora saldré a las 2... Si esto se mantiene así yo voy a ir directa a la cola del paro. Con lo que eso supone para mi hija."Por todo ello, esta madre de Gran Canaria inició el pasado 2 de diciembre una recogida de firmas en change.org dirigida al Cabildo de Gran Canaria con la que solicita que devuelvan a las familias "el servicio íntegro que necesitamos".Considera que se está produciendo una discriminación hacia el colectivo de las personas con discapacidad como su hija: "Entendemos que los centros de día se cerraran en marzo, con el confinamiento. El virus era nuevo y no había otra forma de actuar. Pero ahora no. Ahora han pasado 8 meses de aquello y ha habido tiempo suficiente para acondicionar los centros a la nueva situación. Si lo hemos hecho con todos los colegios ordinarios, ¿por qué con estos centros no?""Muchas familias necesitamos estos centros con urgencia. En mi caso, por ejemplo, vivimos las dos solas y si no estoy yo con ella no tengo con quién dejarla. Estamos hablando de una persona que no puede quedarse sola ni cuando bajo a por el pan. Necesita ayuda para moverse, para ducharse, para comer... para todo."Además, recuerda que "muchas familias han renunciado al PIA" (Programa Individual de Atención a las personas en situación de Dependencia) "a cambio de que nuestros hijos pudieran ser atendidos en estos centros. Y ahora nos encontramos con que no tenemos ni esos ingresos ni tampoco ese servicio"."Esto es muy injusto y como madre estoy dispuesta a todo. Si es necesario me sentaré con mi hija en la puerta del Cabildo y no me iré de allí hasta que le den a estos niños lo que por derecho les corresponde", ha concluido Nereida Hernández.

Link con número de firmas en tiempo real:

https://www.change.org/p/mi-hija-tiene-un-99-de-discapacidad-y-necesita-volver-a-su-centro-no-m%C3%A1s-discriminaci%C3%B3n