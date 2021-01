Mogán/ Este pasado miércoles 27 de enero el primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana de Mogán, Mencey Navarro, ha asistido a la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas a una reunión con el objetivo de coordinar las distintas incidencias que giran en torno a las personas acogidas en los complejos alojativos turísticos del municipio.

El encuentro, celebrado a solicitud del Consistorio, no ha arrojado toda la luz que se esperaba. Delegación del Gobierno no ha aportado el número de migrantes acogidos en hoteles ni las altas, bajas o traslados, y aún no dispone del protocolo de actuación respecto de aquellos que mantienen conductas violentas, agresivas o disruptivas. Sin embargo, sí han asegurado a Navarro que se mantendrán los 22 efectivos de refuerzo de la Guardia Civil en el municipio.