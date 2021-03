La Delegación del Gobierno en Canarias entrega las medallas al Mérito de la Protección Civil

Las Palmas de Gran Canaria/ El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha presidido hoy en Gran Canaria el acto de entrega de las medallas al Mérito de la Protección Civil que concede la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.

La ceremonia se ha celebrado en el Salón del Trono de la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria y en ella han recibido las medallas, con categoría bronce y distintivo azul a título individual, Luis Felipe San Martín, comisario del Cuerpo Nacional de Policía; Carlos Rodríguez, teniente coronel de la Guardia Civil; Antonio Rico, presidente de la Oficina de Cruz Roja española en Canarias; Irene Hernández, coordinadora de la ONG Oportunidades de Vida, e Inés Cabrera, técnico de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en Canarias.



A título colectivo, ha recibido la medalla con categoría bronce y distintivo azul al Mérito de la Protección Civil la Unidad de Seguridad de Canarias (USCAN) de la Fuerza de Protección de la Armada (Infantería de Marina).



"El Gobierno de España, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior y de esta Delegación del Gobierno en Canarias, quiere reconocer hoy el trabajo y entrega de todos los condecorados y condecoradas a los fines de la protección civil y poner en valor las acciones meritorias de cada uno en beneficio de nuestro Sistema Nacional de Protección Civil, en el que están representadas todas las Administraciones Públicas, Organizaciones No Gubernamentales, y especialmente las personas voluntarias que de manera altruista dedican su tiempo a la protección de los demás", ha explicado el delegado del Gobierno en Canarias.

Ellas y ellos "son ejemplo de resiliencia, esa capacidad de la sociedad a resistir y a transformarse ante las situaciones más duras y obtener resultados positivos", ha añadido Anselmo Pestana, quien ha subrayado que, "en estos momentos de gran dificultad, es donde se destaca, más si cabe, la labor que han desarrollado y el afán por mejorar en la respuesta de las capacidades de nuestro Sistema Nacional de Protección Civil, un trabajo que en algunas ocasiones es silencioso, anónimo y sin exposición mediática, pero no por ello menos importante".

El delegado del Gobierno ha afirmado que las personas distinguidas con estas medallas "han contribuido con su esfuerzo, dedicación y constancia a materializar el objeto de creación de esta distinción", lo que supone un reconocimiento "lleno de gran valor para la ciudadanía y sus instituciones públicas", desde la consciencia de que "no hay sensación más gratificante que la de ayudar, con gesto sincero y valor incalculable, a un ser humano en peligro".

"La acción de la protección civil, enmarcada tanto en el ámbito de la prevención, como en la gestión de emergencias, se ha visto más acusada durante los últimos años en toda España y especialmente en nuestra Comunidad Autónoma de Canarias. Los incendios forestales y los fenómenos meteorológicos adversos han generado graves situaciones de peligro para la población y aún continuamos sufriendo los efectos graves de una pandemia sanitaria sin precedentes o la llegada de personas migrantes a nuestras costas poniendo gravemente en peligro sus vidas y la de todos los profesionales que acuden a su rescate o atención", ha incidido.

En su discurso, Anselmo Pestana ha querido destacar también la necesidad de coordinación y de gestión integral que demandan las características especiales de nuestro complejo Sistema Nacional de Protección Civil, donde comparten responsabilidad competencial diferentes Administraciones Públicas, organizaciones, entidades públicas y privadas e incluso a través del voluntariado.

"Este hecho demanda de todos nosotros un esfuerzo en el trabajo conjunto, crear equipo y complementar nuestras capacidades, desde el convencimiento de que



protección civil somos todos y todas y que, ante un riesgo de protección civil, la sociedad nos exige el mayor de los compromisos", ha señalado.

Distinciones en Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Lanzarote

El acto de hoy es el primero de los cuatro que tendrán lugar estos días en el Archipiélago para entregar las medallas al Mérito de la Protección Civil, creadas en 1982 con el propósito de distinguir a las personas naturales o jurídicas que se destaquen por sus actividades en la protección de personas y bienes que puedan verse afectadas por situaciones de emergencia.

Relación de galardonados con la medalla al Mérito de la Protección Civil en Canarias:

 GRAN CANARIA (19 de marzo)

Luis Felipe San Martín Fernández Marcote, comisario del Cuerpo Nacional de Policía

Carlos Rodríguez Baturone, teniente coronel de la Guardia Civil

Antonio Rico Revuelta, presidente de la Oficina de la Cruz Roja española en Canarias

Irene Hernández Reyes, coordinadora de la ONG Oportunidades de Vida

Inés del Pino Cabrera Barreto, técnico de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en Canarias

Unidad de Seguridad de Canarias (USCAN), de la Fuerza de Protección de la Armada (Infantería de Marina)

 LA PALMA (22 de marzo)

Asociación de voluntarios Isla de La Palma, Protección Civil Guardianes de la Naturaleza y Medioambiente (AVIP)

 TENERIFE (26 de marzo)

Pablo Adrián Nardone Leto, Guardia Civil

José Carlos Lucas Serra, Guardia Civil

César Bernárdez González, Policía Nacional

María Patricia Trullenque Jiménez

Sergio Emilio Álvarez Viana, comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME)

 LANZAROTE (29 de marzo)

Tamar Luis Placeres, presidenta de la Cruz Roja española en Lanzarote