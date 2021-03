Santa Cruz dispondrá en un mes del itinerario urbano 100% accesible para personas ciegas

Santa Cruz de Tenerife/ El alcalde, José Manuel Bermúdez, acompañado por el concejal de Accesibilidad, Javier Rivero, y el concejal del distrito Salud-La Salle, Carlos Tarife, visitó el avance de las obras de las losetas de encaminamiento que discurrirán desde la parada Fundación del tranvía, en Bravo Murillo, hasta la delegación de la ONCE, en la avenida de San Sebastián. El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, acompañado por los concejales Javier Rivero y Carlos Tarife, de Accesibilidad y del distrito Salud-La Salle, respectivamente, visitó el avance de las obras del itinerario urbano 100% accesible para personas ciegas, "que concluirán en un mes y que permitirá el acceso de manera autónoma desde la parada Fundación del tranvía, en la calle Bravo Murillo, hasta la delegación de la ONCE, en la avenida de San Sebastián" y añadió que "es una muy buena noticia, ya que las bandas de encaminamiento permiten a las personas que usan su bastón guiarse por todo este nuevo recorrido".



El concejal de Accesibilidad destaca que "se trata de una intervención, que supone una inversión de 26.860,34 €, que va a beneficiar a las personas ciegas que suelen necesitar realizar gestiones en las dependencias de la ONCE, bien sea por motivo de trabajo, realización de cursos o actividades que se desarrollan en las dependencias de la Fundación o distintas gestiones", insiste el edil, quien añade que "en el entorno de esta parada del tranvía el ruido es muy fuerte, lo que desorienta a las personas ciegas que no conozcan el entorno, por lo que desde la Fundación ONCE nos habían propuesto llevar a cabo esta obra".

"También se instalarán baldosas abotonadas –añade Rivero- para advertir de la proximidad a los cruces" y avanza que "el recorrido ya cuenta con semáforos de señal acústica, por lo que esta acción permitirá que cualquier persona con problemas visuales que use bastón y que tenga que acudir a la sede de la ONCE de Santa Cruz y no conozca el entorno, llegar hasta el edificio al disponer de una guía por medio de losetas de encaminamiento".

Por su parte, el concejal de Salud-La Salle añadió que "es un motivo de alegría que esta obra salga adelante, ya que para las personas que presentan algún tipo de discapacidad visual este itinerario les dará la seguridad en este tramo para poder llegar hasta las dependencias de la ONCE, en la avenida de San Sebastián".