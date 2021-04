Participación Ciudadana ofrece 8 sesiones formativas dirigidas a los colectivos y vecinos de Tacoronte de abril a noviembre

Tacoronte/ Las distintas acciones formativas serán semipresenciales, pero primarán las que se llevan a cabo de forma telemática, que se ofrecerán de 17:00 a 19:30 horas, mientras que las presenciales serán de 10:00 a 14:00 horas. La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Tacoronte pondrá en marcha en el presente mes de abril una acción formativa dirigida a todos los colectivos del municipio. Dicha propuesta de formación, que se denomina "Participar en Tacoronte. Recursos, experiencias y herramientas", se llevará a cabo por la cooperativa Teyda, cuya duración se prolongará entre los meses de abril y noviembre de este año 2021.



La concejala responsable del área de Participación Ciudadana, Violeta Moreno, ha informado que las acciones de formación se desarrollarán bajo la modalidad semipresencial, y que estarán divididas en ocho sesiones, con el objetivo de "acercar y reflexionar con la ciudadanía del municipio sobre qué es la participación ciudadana, cuáles son sus técnicas y herramientas, qué es y para qué sirve el reglamento municipal, practicar herramientas y habilidades que facilitan los procesos grupales, así como conocer experiencias que se han desarrollado o se desarrollan actualmente en el municipio y fuera de él".

Las sesiones previstas, organizadas en tres módulos, comenzarán el próximo día 10 de abril, con el módulo 0, cuya primera sesión lleva a cabo de manera presencial y bajo el título "¿A qué nos referimos con "participación ciudadana?"

El módulo 1, cuyo título es "La participación ciudadana en Tacoronte", acogerá la sesión 2, que se ofrecerá de manera virtual el martes día 27 de abril, y versará sobre el contenido: "¿Para qué nos sirve el Reglamento de Participación Ciudadana Municipal?"

La tercera sesión también será virtual, y aborda el tema "Asociacionismo, locales públicos comunitarios y experiencias de interés", y tendrá lugar el martes 25 de mayo.

El sábado 26 de junio se celebrará la sesión 4, "Conociendo experiencias de participación locales".

El módulo 2, que se desarrollará bajo el título "La participación y su práctica", se llevará a cabo de manera virtual el martes 27 de julio con la sesión 5, que se titula "Metodologías participativas. Herramientas e instrumentos".

La sesión 6, dentro de este segundo módulo, tratará el aspecto de "La facilitación de grupos: reuniones eficientes", y se llevará a cabo el martes 28 de septiembre.

Sesión 7 abordará "La facilitación de grupos: toma de decisiones, acuerdos y consensos". Se ofrecerá de manera virtual el martes 26 de octubre y la sesión 8, que se llevará a cabo el 6 de noviembre, y será de manera presencial, llevará por título "La facilitación de grupos: comunicación no violenta y prevención de conflictos".

Las sesiones presenciales se desarrollarán en horario de 10:00 a 14:00 horas, mientras que las virtuales serán de 17:00 a 19:30 horas. Las personas interesadas en desarrollar dicha formación, podrán inscribirse de forma online, a través del enlace: https://forms.gle/kLStu3cqE526CkpQA, o a través del mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .

Violeta Moreno indicó que esta oferta formativa persigue la mejora del conocimiento de la participación ciudadana, de manera que los colectivos y personas no asociadas "tengan el conocimiento necesario para llevar a cabo un proyecto comunitario o gestionar propuestas participativas en su entorno".

Indicó que se trata de una acción que "hemos enfocado a las asociaciones vecinales, a las ampas, colectivos culturales o sociales", que en el municipio podrían beneficiar a más de un centenar de organizaciones de todo tipo, pero remarcó que el propósito del proyecto presentado por la cooperativa Teyda, "lo principal es que la formación esté más orientada hacia la ciudadanía y no tanto a los técnicos".

