CCOO recuerda al próximo titular de Sanidad que hay un Acuerdo para profesionalizar la gestión de la Consejería y le pide no designar aficionados para gestionar el sistema sanitario

Canarias/ El 25 de abril de 2017 todos los sindicatos con presencia en la Mesa Sectorial de Sanidad y todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias (más Ciudadanos, entonces extraparlamentario) suscribimos un acuerdo con el fin de impulsar la sanidad como servicio público, alejándola del debate partidista y abordando su continuidad como "cuestión de Estado". Un factor clave de ese Acuerdo lo constituía una medida tan simple como efectiva: que las personas designadas para dirigir la sanidad en su aspecto más técnico fuesen personas con demostrada capacidad y valía en el campo de la gestión sanitaria. Con esto pretendíamos evitar las desastrosas experiencias tantas veces vividas en el pasado, donde el grupo político encargado por el Gobierno de turno de dirigir la marcha de la sanidad canaria designaba para liderarla a personas del partido, con escasísimo o nulo conocimiento de la realidad de nuestra sanidad, algo que invariablemente nos hacía retroceder años en cuanto a eficacia y posibilidades de mejora.



De ahí que la conclusión común y unánimemente aceptada por todos los firmantes del acuerdo que comentamos arriba fue que era una obligación profesionalizar la gestión de nuestra sanidad, evitando el diletantismo que tanto daño ha provocado. En otras palabras, que a gestionar la sanidad canaria se llega sabiendo lo que se hace; este sector, por su importancia estratégica para la sociedad, no tiene espacio para el amateurismo; aquí se llega aprendido y con experiencia, no se llega para aprender, para eso no.

Sirva lo anterior de obligado recordatorio para el próximo titular de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Necesitamos imperiosamente que esta sanidad nuestra sea dirigida por personas con probados conocimientos en la materia, en este sentido no podemos por menos que reconocer la valía del equipo que hasta ahora se encargó de la gestión sanitaria de estas islas. Como entendemos que el cargo de Consejero posee una relevancia política que resulta insoslayable, consideramos igualmente que esa orientación política que ostenta la figura del Consejero debe complementarse con personal de perfil técnico y de reconocida valía en este campo. Y lo cierto es que el Consejero Baltar supo rodearse de un equipo de profesionales, con el actual Director del SCS, Conrado Domínguez, a la cabeza, que ha demostrado conocer al detalle la Institución, sabiendo cómo gestionarla para extraer todas sus potencialidades.

Prueba de lo anterior es la cantidad de logros que hemos alcanzado en los dos últimos años, tantos y en tan corto espacio de tiempo que no tienen precedentes en nuestra historia como Autonomía. Avances no solamente concernientes al mundo laboral estrictamente dicho, sino también en lo referido a las demandas que los usuarios canalizaban a través del Compromiso por la Sanidad Pública Canaria, una iniciativa que ha dados frutos excelentes y que el nuevo equipo de gobierno haría muy bien en conservar e incentivar.

Junto con los avances ya producidos, fácilmente objetivables y todos ellos de sencilla consulta en la hemeroteca de estas islas, no son de menor importancia los proyectos aun en elaboración y que una mala elección de los próximos gestores podría paralizar definitivamente. De ahí nuestra preocupación y el motivo por el que públicamente nos expresamos. Sería un error de dimensiones históricas considerar que la sanidad es un mero escalón promocional para que cargos del partido engrosen sus currículos. La profesionalización de la gestión de nuestra sanidad es una necesidad imperiosa; ya tenemos dentro del Servicio Canario de la Salud un equipo con sobrados conocimientos en la materia, con valía demostrada, con experiencia suficiente y con resultados que avalan su gestión, ¿por qué, pues, no aprovecharlo?

Sabiendo el panorama al que nos enfrentamos, solo esperamos del próximo titular de la Consejería de Sanidad que recuerde el Acuerdo que suscribimos en abril de 2017, que tenga la sabiduría suficiente para aprovechar el conocimiento de las personas que ya tiene dentro de la Institución y que no caiga en la tentación de sustituirlas por aficionados que, por mucha energía y buena fe que traigan, solo supondrán un obstáculo para el desarrollo de nuestro sistema sanitario.

