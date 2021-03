La Consejería de Sanidad administra 222.235 dosis de vacunas contra la COVID-19

Se ha logrado, por tanto, la inmunización de 75.667 personas que ya han recibido en Canarias las dos dosis de la vacuna, lo que supone el 5,6 por ciento de la población diana.

El calendario vacunal ha tenido que ser modificado durante esta semana debido a la suspensión de la vacunación con Astrazéneca de modo que se ha aplazado la inoculación de los grupos 3 y 6 a los que actualmente iba destinada la vacuna de dicho laboratorio. No obstante, Canarias está preparada para reactivar la vacunación de estos grupos una vez que la Agencia Europea del Medicamento concluyó ayer que el uso de este fármaco no está asociado a un incremento general del riesgo de sufrir episodios tromboembólicos.

Mientras se restablece la vacunación de estos grupos con las dosis de Astrazéneca, que previsiblemente ser hará el próximo miércoles como en el resto de España, el SCS continúa vacunando con las dosis de Pfizer y Moderna a las personas del resto de grupos previstos siguiendo el criterio de vulnerabilidad, aplicando las segundas dosis de los grandes dependientes no institucionalizados y las primeras dosis de los mayores de 80 años.

En total, hasta anoche, se ha administrado 172.321 dosis de Pfizer y 11.059 de Moderna. En cuanto a las de Astrazéneca, 38.855 dosis habían sido administradas hasta el pasado lunes cuando quedó retirada cautelarmente del proceso de vacunación.

Continuidad

Tras finalizar la vacunación con dos dosis de los grupos 1 y 2 (los correspondientes a los residentes y trabajadores de centros sociosanitarios y a los profesionales sanitarios de primera línea), la vacunación continúa con el resto de grupos establecidos en la Estrategia de Vacunación, los grandes dependientes, y la primera dosis de los mayores de 80 años.

Por grupos, las coberturas vacunales completas con dos dosis: en el grupo 1 el 99,5 por ciento; grupo 2 el 96,7 por ciento; grupo 3 el 96,35 por ciento con una dosis y del 12.36 con dos dosis; grupo 4 el 86,28 por ciento con una dosis y 33 por ciento con dos; grupo 5 el 31,5 por ciento con una dosis y del 6,3 con dos dosis y grupo 6 el 26,2 por ciento con una dosis.

GRUPOS DE POBLACIÓN A VACUNAR

Grupo 1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes.

Grupo 2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario.

Grupo 3. Otro personal sanitario y sociosanitario:

Grupo 3A. Personal de ámbito hospitalario y de AP no considerado en grupo 2. Personal de odontología, higiene dental y otro.

Grupo 3B. Personal servicios de Salud Pública-gestión y respuesta a la pandemia. Personal sanitario y sociosanitario no vacunado anteriormente. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, oficinas de farmacia, protésicos dentales ...

Grupo 3C. Resto de personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad.

Grupo 4. Grandes dependientes no institucionalizados.

Grupo 5. Grupos de mayores:

Grupo 5A. Personas de 80 y más años.

Grupo 5B. Personas de 70 a 79 años.

Grupo 5C. Personas de 60 a 69 años.

Grupo 6. Colectivos con función esencial para la sociedad:

Grupo 6A. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas.

Grupo 6B. Docentes y personal de educación infantil y educación especial.

Grupo 6C. Docentes y personal de educación primaria y secundaria.

Grupo 7. Personas con menos de 60 años con condiciones de riesgo al to de COVID-19 grave .

Grupo 8. Personas de 56-59 años.

Grupo 9. Personas de 45-55 años.