Sanidad administra 253.260 dosis de vacunas contra la COVID-19

Hasta la jornada del miércoles se había logrado la inmunización de 91.350 personas que ya han recibido en Canarias las dos dosis de la vacuna, lo que supone el 6,8 por ciento de la población diana.

El calendario vacunal continúa avanzando todos los días de la semana incluidos los fines de semana y festivos con los grupos de población a los que va destinado de forma prioritaria: los grandes dependientes domiciliarios a los que ya se les está aplicando segunda dosis, los mayores de 80 años, y el grupo de 60 a 65 años tras la reanudación ayer de la vacunación con Astrazéneca que va dirigida a este grupo de edad, compuesto por 144.000 personas en Canarias. Además se continúa con los grupos 3 y 6, que lo conforman los sanitarios y sociosanitarios no vacunados con anterioridad, trabajadores de instituciones penitenciarias u otros esenciales para la sociedad como docentes y personal de educación especial, infantil, primaria y secundaria o que pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas.

Cobertura por grupos

Tras la inmunización con dos dosis de los grupos 1 y 2 (los correspondientes a los residentes y trabajadores de centros sociosanitarios y a los profesionales sanitarios de primera línea), la vacunación continúa con el resto de grupos establecidos siguiendo el criterio de vulnerabilidad y exposición.

Por grupos, una vez finalizada la inmunización de los grupos 1 y 2 con las dos dosis, la vacunación continúa con el grupo 3, que se encuentra al 99,7 por ciento con una dosis y el 20,15 con dos dosis; el grupo 4 está inoculado al 88,7 por ciento con una dosis y al 58 por ciento con dos; el grupo 5 al 42,15 por ciento con una dosis y al 14,3 con dos dosis y grupo 6 al 26,3 por ciento con una dosis.

GRUPOS DE POBLACIÓN A VACUNAR

Grupo 1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes.

Grupo 2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario.

Grupo 3. Otro personal sanitario y sociosanitario:

Grupo 3A. Personal de ámbito hospitalario y de AP no considerado en grupo 2. Personal de odontología, higiene dental y otro.

Grupo 3B. Personal servicios de Salud Pública-gestión y respuesta a la pandemia. Personal sanitario y sociosanitario no vacunado anteriormente. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, oficinas de farmacia, protésicos dentales ...

Grupo 3C. Resto de personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad.

Grupo 4. Grandes dependientes no institucionalizados.

Grupo 5. Grupos de mayores:

Grupo 5A. Personas de 80 y más años.

Grupo 5B. Personas de 70 a 79 años.

Grupo 5C. Personas de 60 a 69 años.

Grupo 6. Colectivos con función esencial para la sociedad:

Grupo 6A. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas.

Grupo 6B. Docentes y personal de educación infantil y educación especial.

Grupo 6C. Docentes y personal de educación primaria y secundaria.

Grupo 7. Personas con menos de 60 años con condiciones de riesgo al to de COVID-19 grave .

Grupo 8. Personas de 56-59 años.

Grupo 9. Personas de 45-55 años.