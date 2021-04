Los veterinarios canarios exigen a la Sanidad autonómica que les incluya en el plan de vacunación

"Pedimos tener la misma consideración que médicos, enfermeros, odontólogos o fisioterapeutas"

El Consejo Regional de Colegios de Veterinarios de Canarias, compuesto por los colegios de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, ha instado al Gobierno de Canarias a incluir a estos profesionales en la vacunación preferente por el Covid, "no solo por la condición de sanitarios sino por considerarse nuestra principal actividad de clínica de animales de compañía como esencial al prestar nuestros servicios en los peores momentos de la pandemia".

Canarias, junto con Extremadura y Galicia, son las únicas comunidades autónomas de España que no tienen a los veterinarios en su plan de vacunación. La presidenta del Consejo Regional de Colegios Veterinarios de Canarias, María Luisa Fernández, ya denunció hace unas semanas en una carta pública titulada 'Sanitarios invisibles' la "poca visibilidad que tenemos los veterinarios y que ha quedado demostrada en esta pandemia y en el proceso vacunal".

Recientemente los veterinarios de Canarias han pedido el apoyo al nuevo rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluis Serra, que es a su vez miembro del comité asesor del Covid en Canarias. El rector ha dado su apoyo a esta reivindicación colegial después de recibir la carta del Consejo Regional. El escrito está firmado por la presidenta de Consejo de Colegios de Veterinarios de Canarias y del Colegio de Santa Cruz de Tenerife, María Luisa Fernández; el presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas, Alejandro Suárez, y el decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Batista.

Los veterinarios forman parte del colectivo de profesionales sanitarios reconocidos, entre otras normas por la ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias. En este sentido los veterinarios forman parte de las profesiones sanitarias junto a médicos, farmacéuticos dentistas, etcétera, "ya que en nuestra labor no solo afrontamos el control de la higiene y la tecnología en la producción y elaboración de alimentos de origen animal sino que también realizamos la prevención y lucha contra las enfermedades animales para evitar los riesgos que en el ser humano pueden producir la vida animal y sus enfermedades".

El concepto One Health (Una Sola Salud) responde a una estrategia mundial para aumentar la comunicación y la colaboración interdisciplinar en el cuidado de la salud de las personas, los animales y el medio ambiente, entendiendo que todas están ligadas entre sí. Está estrategia fue puesta en marcha por una alianza concertada entre la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Durante la fase más crítica del inicial estado de alarma, la veterinaria fue considerada como una de las actividades esenciales que no podía haberse paralizado dada las consecuencias que ello habría tenido en la salud de los animales domésticos, la atención de la ganadería y la seguridad alimentaria, entre otros aspectos de salud pública.

Todo esto ha hecho que este colectivo haya prestado sus servicios sin interrupción desde el inicio de esta pandemia, anteponiendo su propia seguridad frente al riesgo que suponía su labor en la salud pública. Los dos colegios de Veterinarios de Canarias han pedido en múltiples ocasiones la vacunación temprana de este colectivo de sanitarios a los diferentes estamentos de la Administración sanitaria canaria "para que tengamos la misma consideración que médicos, enfermeros, odontólogos, fisioterapeutas e incluso veterinarios de otras comunidades autónomas españolas.