La Policía Local disuelve 'botellones' en Añaza, Las Teresitas y Residencial Anaga

San Juan Rambla/ Los agentes han levantado 125 actas en la última semana por diversos motivos, el 45 por ciento por no hacer uso correcto de las mascarillas. La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha tenido que intervenir, durante el pasado fin de semana, ante diversos 'botellones' y reuniones multitudinarias en diferentes puntos del municipio. Los agentes actuaron para erradicar la práctica del consumo de alcohol en las vías públicas, conocida popularmente como 'botellón', en múltiples lugares desde el muelle de Añaza; a la playa de Las Teresitas; barrio de García Escámez; Residencial Anaga; pista militar de San Andrés o antiguo mercado del barrio de La Salud. Los registros totales de las actas cursadas esta semana alcanzan la cifra de 125 sanciones por diversos motivos.



Respecto al 'botellón' se tramitaron 39 denuncias por esta práctica; además se tuvo que intervenir en reuniones multitudinarias, como la detectada en el parque de La Granja, concretamente en la zona del 'skate park', lugar en el que estaban concentrados 67 jóvenes durante la noche del pasado domingo. En este último caso, la Unidad de Intervención Policial (Unipol) acudió tras las llamadas de varios ciudadanos alarmados por la concentración de personas sin que se respetaran las mínimas normas preventivas de seguridad para evitar el contagio de la COVID 19.

El hecho de que el pasado fin de semana uniera tres días festivos se tradujo en un importante incremento de los requerimientos ciudadanos reclamando la presencia policial en numerosas fiestas, la mayoría de ellas en domicilios particulares. También fue necesario proponer sanciones para diversos establecimientos, ya fuera por no respetar el horario de cierre como, en el caso de dos bares, uno en Los Gladiolos y otro el barrio de El Toscal, en cuyo interior se infringían flagrantemente las normas establecidas.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, a la vista de estos datos no ocultó su preocupación "estamos trabajando, reforzando y empleando todos nuestros recursos, tanto para aconsejar como para sancionar, cuando sea necesario, comportamientos que no son admisibles, la Policía Local está multiplicando su presencia por todo el municipio, pero es una labor muy complicada lograr dar respuesta a todos los requerimientos".

La edil subrayó que ha dado "todas las instrucciones y el apoyo necesarios para que la Policía Local cuente con los efectivos necesarios, especialmente los fines de semana, y se sienta respaldada en esta impagable labor de control ante determinados comportamientos irresponsables". Alonso señaló que cada semana, "tras el análisis de estos datos se redistribuyen servicios; se establecen objetivos prioritarios y se evalúan nuevas medidas, de acuerdo con los mandos policiales, para que sus intervenciones sean más efectivas en la lucha contra el crecimiento de la pandemia en nuestro municipio".

Repasando los datos, el hecho de no utilizar la mascarilla obligatoria o hacerlo de manera incorrecta ha supuesto la tramitación de 57 actas; tres establecimientos fueron sancionados por incumplir los horarios de cierre; y hasta nueve personas no acataron la prohibición de fumar en determinados espacios. También se levantaron una docena de actas por la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes.

Analizando los servicios, el pasado sábado fue la jornada más complicada de este largo fin de semana sumándose, a las fiestas particulares que generaban molestias a vecinos, la irresponsabilidad detectada en locales de ocio de Ramón y Cajal, avenida Francisco La Roche, calle San Antonio y Los Gladiolos. En este último servicio, hasta 13 personas fueron sancionadas por no usar mascarilla y cinco más por compartir el uso de 'shishas' dentro del local. También se verificaron las licencias, documentación y límite de horarios de varios establecimientos.

