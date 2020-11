Milanuncios aclara una estafa suplantando su identidad

"Por un lado, nos estamos poniendo en contacto con los usuarios de Milanuncios, a través de redes sociales, para informarles de este intento de estafa y recomendarles medidas de seguridad adicionales que pueden tomar, como no hacer clic en ningún enlace que no esté integrado en el dominio oficial de Milanuncios (milanuncios.es o milanuncios.com) o descargar aplicaciones que no provengan de app stores oficiales."

"La seguridad de los usuarios es prioritaria para Milanuncios, por lo que nuestro equipo ya ha tomado medidas y se encuentra trabajando para evitar este tipo de situaciones. También estamos trabajando de forma estrecha con los cuerpos de seguridad y las autoridades para aportar cualquier dato o información adicional que ayude en la investigación."

RECOMENDACIONES GENERALES PARA REALIZAR TRANSACCIONES SEGURAS

"Desde Milanuncios recomendamos, ante todo, ser prudentes y poner especial atención a dos aspectos: las características del anuncio y la forma de hacer la transacción. Más concretamente:"

❖ Acerca de los anuncios:

Es importante comprobar que el anuncio no está redactado de forma extraña y que los datos del anunciante son verídicos: hablar con la otra persona por teléfono, así como comprobar la dirección o el correo electrónico pueden ser buenas medidas de precaución. Esto puede ayudar a detectar posibles anuncios fraudulentos publicados mediante robots.

❖ En lo que respecta a la transacción:

o Hacer las compraventas en persona es una buena opción, ya que nos permite ver el producto antes de comprarlo y, si no es posible, utilizar únicamente servicios seguros integrados dentro de la web o app como Milanuncios Express .

o Nunca pagar de manera anticipada ni enviar dinero como entrada, así como no aceptar cheques o transferencias de dinero a través de terceros.

o Ser cautelosos ante precios extraordinariamente bajos.

o No confiar en emails que pidan claves de acceso o dinero.

❖ Reportar siempre posibles irregularidades:

Ante cualquier anomalía, recomendamos ponerse rápidamente en contacto con los responsables de la plataforma, ya que toda ayuda en la detección de este tipo de contenido ayuda a su erradicación.

Milanuncios