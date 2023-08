Tenerife/ Está prohibido transitar por los senderos y pistas forestales de los municipios afectados por el incendio forestal.

El Cabildo de Tenerife mantiene la prohibición de hacer fuego en las áreas recreativas y de transitar por las pistas y senderos forestales de los municipios afectados por el incendio forestal. La Corporación insular mantiene activadas medidas de grado 3 en dichos municipios, lo que supone, además de las mencionadas restricciones, la prohibición de estancia en el monte y realizar fuego en exteriores (hogueras, fogones, barbacoas, cocinas de gas); exhibiciones pirotécnicas y la utilización de maquinaria y herramientas que provoquen chispas. Además, no se podrá circular con vehículos a motor en las pistas forestales con finalidad recreativa y continúan cerradas las zonas de acampada y campamentos.



Para el resto de municipios se aplican medidas de grado 2, que contemplan la prohibición de hacer fuego en las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos, realizar quemas de residuos agrícolas o forestales y hogueras. Asimismo, continúa suspendida la actividad cinegética y están prohibidos los trabajos con maquinaria o herramientas, así como la utilización de elementos que puedan generar chispas en espacios agrícolas o forestales, tales como desbrozadoras y equipos de soldadura. De igual forma, no están permitidos los eventos deportivos y romerías en pistas y senderos forestales y campo a través.

La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, señala que "el incendio no está controlado, por lo que es necesario que la ciudadanía siga cumpliendo las instrucciones que hacemos desde la dirección de extinción del incendio. Recomendamos a la población no acceder ni permanecer en las zonas forestales de la isla de Tenerife y que extremen las precauciones en todo el territorio insular con cualquier actividad que pueda generar incendios".

Carreteras y servicios de Titsa.- El Cabildo recuerda que las carreteras de acceso al Parque Nacional del Teide por La Esperanza (TF-24) y La Orotava (TF-21) continúan cerradas, así como la TF-523 (Subida a Los Loros). Los accesos al Teide por Vilaflor (TF-21) y Chío (TF-38) se encuentran abiertos, pero sólo hasta el Teleférico. Por su parte, la mayor parte de las líneas de Titsa afectadas por el incendio han recuperado su servicio. La única que continúa suspendida es la Línea 348 Puerto de la Cruz-Orotava-Parque Nacional del Teide. Por su parte, las Líneas 345 y 346 Puerto de la Cruz-Orotava-Aguamansa llegarán solo hasta el Velo, mientras que la Línea 342 Costa Adeje-Cristianos-Vilaflor-Parque Nacional del Teide llegará sólo hasta el Teleférico.

Senderos del Parque Nacional del Teide. Los siguientes senderos del Parque Nacional del Teide se encuentran cerrados en su totalidad: Sendero nº 1 La Fortaleza, Sendero nº 2 Arenas Negras, Sendero nº 8 El Filo, Sendero nº 14 Alto de Guamaso, Sendero nº 17 Igueque, Sendero nº 20 Volcán de Fasnia, Sendero nº 21 Corral del Niño a La Yegua Blanca, Sendero nº 25 Recibo Quemado, Sendero nº 29 Degollada del Cedro, Sendero nº 34 Montaña Limón, Sendero nº 36 Alto de La Fortaleza y Sendero nº 37 Cerrillar-Carnicería.

Por su parte, el Sendero nº 4 Siete Cañadas está cerrado parcialmente: desde el inicio por el Centro de Visitantes de El Portillo hasta su contacto con el sendero nº30 Los Valles (Risco de La Papelera), mientras que el Sendero nº 22 Lomo Hurtado está parcialmente cerrado desde el inicio en contacto con el sendero nº1 La Fortaleza hasta su contacto con el sendero nº33 Montaña Negra).

