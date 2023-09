El Cabildo permite la retirada de pinocha de forma simplificada

Tenerife/ La Corporación insular ha llegado a un acuerdo con los pinocheros afectados por el incendio para redistribuir los aprovechamientos. El Cabildo de Tenerife ha alcanzado un acuerdo con los pinocheros afectados por el incendio forestal para redistribuir los aprovechamientos, de tal forma que puedan desarrollar su actividad durante el presente año. Asimismo, la Corporación insular ha habilitado dos zonas (Fasnia e Icod de los Vinos) para facilitar los aprovechamientos vecinales por parte de la ciudadanía y ha simplificado los trámites para la retirada de la pinocha. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, señala que "hemos tenido una reunión con los pinocheros y hemos llegado a un acuerdo para que puedan continuar con su labor. Es una medida extraordinaria y transitoria con motivo del incendio forestal hasta que se restaure el monte. Además, vamos a simplificar los trámites para facilitar la retirada de pinocha. Hasta el momento se requería una autorización, pero ahora se simplifica el trámite y se puede realizar a través de un acto notificado".



El Cabildo recuerda que los aprovechamientos forestales se realizan conforme a los criterios de gestión de la Corporación insular y acorde al Plan anual de Aprovechamientos Forestales. En los montes públicos, la recogida se lleva a cabo a través de subastas públicas y mediante aprovechamiento vecinal. Los pinocheros acuden a las subastas, donde se les adjudican los lotes que pueden retirar cada año.

Dávila explica que "el incendio forestal ha afectado a más de la mitad de las zonas adjudicadas a los pinocheros, por lo que tuvimos una reunión para alcanzar un acuerdo. Es una situación excepcional y tras las gestiones realizadas, conseguimos que algunos ayuntamientos nos cedan parte de su pinocha y la hemos podido redistribuir entro los adjudicatarios. Estamos hablando de personas que generan empleo y es importante que puedan continuar desarrollando su trabajo". Además, el Cabildo ha habilitado dos zonas –una en el norte y otra en el sur- para facilitar los aprovechamientos vecinales –aquellos que no tienen ánimo de lucro- de tal forma que la ciudadanía pueda disponer de pinocha.

El Cabildo recuerda que los permisos de retirada de pinocha se otorgan en zonas concretas, de tal forma que la persona sólo puede recoger pinocha en el lugar indicado. Esta medida se hace para mantener el ecosistema y evitar los desequilibrios, de tal forma que no haya zona en las que se acumula la pinocha y otras en las que no haya. En ese sentido, hay que señalar que la acumulación de la pinocha es beneficiosa para el monte porque cumple una función de protección del suelo frente a la erosión, así como por contribuir a la formación del mantillo vegetal, además de servir de refugio y alimento a numerosas especies de fauna del pinar.