"Defender la supervivencia de nuestros mares necesita del compromiso de todos"

A continuación, expertos mundiales de diferentes ámbitos de la protección de la biodiversidad se reúnen entonces para tomar las complejas decisiones que pondrán en marcha la maquinaria de Loro Parque Fundación. Una reunión anual en la que se establecen los presupuestos, procedentes de donaciones, que se dedicarán a cada una de las batallas.

A la cabeza científica de todo este esfuerzo está del Dr. Javier Almunia, director de Loro Parque Fundación.

-Es un año emocionante, treinta años de actividad que están al caer. ¿Qué supone esta fecha para Loro Parque Fundación?

Significa muchísimo. La evidencia de la consolidación de un recorrido en el que se han ido sembrando logros de gran importancia. Treinta años de trabajo dan para mucho y en Loro Parque Fundación podemos decir con mucho orgullo que seguimos adelante y con el mismo empeño de siempre.

-Son muchos años de proyectos. ¿Cuántos hay ahora mismo en marcha?

Hasta ahora hemos desarrollado 276 proyectos por todo el mundo. Ahora mismo están en activo 80 de ellos, en 36 países.

-Parece algo complicado de mantener ¿de dónde proceden los recursos que permiten llevar los proyectos a la práctica?

-Durante muchos años fue Loro Parque la encargada de sostener a la fundación en todos sus gastos operativos. Como nos sostenemos de donaciones, esto permitió que el 100% de esos importes se pudiera dedicar a la parte real de los proyectos, sin gastos de personal, oficinas... Ahora, gracias a Loro Parque también, que nos dotó de una infraestructura suficiente, somos autosuficientes en ese sentido de manera que todo lo que nos donan se usa para impulsar planes de recuperación de especies. Los donantes, pequeños o grandes son los que consiguen que esto salga adelante. Son vitales e imprescindibles para nosotros. Por eso esta cena es tan importante...

-¿De qué se trata exactamente este evento?

Es un evento especial con el que queremos conseguir recaudar fondos para proteger los mares de canarias y sus especies. Somos un territorio muy rico y muy frágil a la vez y tenemos algunas maravillas en nuestras aguas que están muy amenazadas, como los angelotes o el tope (Galeorhynus galeus), por ejemplo. En esta cena, esperamos que los empresarios de todos los sectores y amantes de la naturaleza se sumen a nuestros esfuerzos y nos apoyen este empeño en defender nuestro patrimonio natural.

-¿Cuál es su objetivo?

El objetivo es doble: por una parte, crear visibilidad para que toda la sociedad canaria sea consciente del impacto de la sexta extinción sobre nuestra biodiversidad, y de la necesidad que tenemos de proteger nuestros ecosistemas. Y de que para esto todos somos importantes. No vale con dejar que sean las instituciones o los científicos los que se comprometan. Es necesario que todos, en nuestro papel de ciudadanos y consumidores, nos involucremos en frenar el cambio climático y la sexta extinción masiva. Por otra parte, la cena tiene el objetivo de recaudar fondos para impulsar los proyectos centrados en Canarias, que son esenciales para monitorizar los efectos del cambio climático en las especies en peligro crítico de extinción. Especialmente, el marino en el que trabajamos de forma coordinada con el Gobierno de Canarias y las universidades de La Laguna y las Palmas de Gran Canaria mediante las actividades de CanBIO.

-¿Cómo se plantea esta participación?

Una de las premisas es que todos somos importantes y necesarios: cada granito de arena cuenta. Es decir, que cualquiera puede aportar algo, que todo suma. Estamos consiguiendo mucho apoyo, la verdad. Desde los proveedores que ya nos están comunicando que ofrecerán gratuitamente la comida, la música, etc. Hasta los empresarios grandes y pequeños, que están colaborando mediante su presencia en la cena, en la que el precio del cubierto se convierte en donación directa. También hay personas comprometidas que están comprando lo que se llama "fila cero" que en la práctica, es una donación a la medida de cada cual. Y tenemos los donantes privados: personas que de manera individual aportan lo que pueden. Esto, para mí, tiene muchísima importancia. Todo suma y todo cuenta.

-La concienciación también es importante. ¿De qué forma pueden implicarse los canarios en el cuidado de nuestro mar?

Hay diferentes maneras: desde, simplemente consumiendo de manera sostenible y responsable rechazando los plásticos de un solo uso; implicarse en acciones como las que desarrollamos en colaboración con otras instituciones para limpiar nuestras playas; no consumir pescados de tallas inferiores a las legales, tratar de reducir nuestra huella de carbono ... es cuestión de implicarse cada uno a la medida de sus posibilidades, en lo más cercano.

-¿Esta cena puede suponer un cambio real, un poco más de esperanza respecto a las amenazas a las que se enfrentan nuestros océanos?

El cien por cien de las donaciones que Loro Parque Fundación consigue, como decía, se dedica a los proyectos de recuperación y protección de especies. Y en este caso, nuestro objetivo es impulsar los proyectos de CanBIO. Esta iniciativa impulsada por Loro Parque es una colaboración con Gobierno de Canarias que se ha convertido en uno de los mecanismos más completos para el estudio de los efectos del cambio climático en los mares de Canarias. Estamos consiguiendo datos muy precisos acerca de la acidificación del agua del océano, el ruido submarino y cómo todo esto afecta a las especies que viven en él. Con el impulso de esta cena benéfica esperamos poder intensificar y mantener este trabajo durante los próximos años.

-¿Tenemos que preocuparnos mucho? ¿Cuál es el estado de nuestro mar y sus especies ahora mismo?

El calentamiento de los océanos a nivel global es extraordinariamente preocupante, cuanto más tardemos en tomar decisiones para revertir el cambio climático, más difícil será resolver los problemas que ya están empezando a hacerse evidentes.