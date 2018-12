Tuineje aprueba un convenio con el Ministerio de Transición Ecológica para la adquisición de tres nuevos vehículos eléctricos

Esta cuantía, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, supone "no solo un fuerte impulso en la ampliación de nuestra flota de vehículos", explicó el Alcalde de Tuineje, Sergio Lloret, "sino que, además, nos permite seguir apostando por el uso de las energías limpias en el municipio, convirtiéndonos en un referente insular: además, de los dos parques eólicos aprobados por el Gobierno de Canarias en La Tablada y en El Moralito, de 9,2 MW de potencia cada uno, también hemos apostado por las energías no contaminantes en nuestro servicio de limpieza, donde parte de la flota está compuesta por coches eléctricos". A ello hay que sumar la bonificación en el Impuesto de Vehículos de la que se podrán beneficiar a partir de 2019 aquellos vecinos y vecinas del municipio de Tuineje que sean propietarios de vehículos no contaminantes.

El convenio permite, en general, la compra de vehículos eléctricos de batería, vehículos eléctricos de autonomía extendida, vehículos eléctricos de células de combustible, vehículos eléctricos híbridos de células de combustible, vehículos eléctricos híbridos enchufables o vehículos de hidrógeno; así como los puntos de recarga compatibles con los vehículos adquiridos. "Cuando hace unos meses el Ministerio puso en marcha esta línea de subvención", explicó el Concejal del Parque Móvil, Dámaso Pérez, "el Ayuntamiento presentó su correspondiente memoria para la adquisición de tres vehículos, detallando sus características y tipología, así como los puntos de recarga; finalmente la memoria fue aceptada. Para nosotros supone un gran apoyo, porque nos permite no solo renovar la flota de vehículos del Ayuntamiento, sino hacerlo con tecnología no contaminante".

Para la Primera Teniente de Alcalde de Tuineje y Concejala de Desarrollo Local, Rita Díaz, "este convenio con el Ministerio de Transición Ecológica no solo es un aliciente para la lucha contra el cambio climático y la reducción de emisión de gases contaminantes; sino que, en concreto, para el Ayuntamiento de Tuineje es enormemente ventajoso en tanto que tenemos unos recursos muy limitados y no contamos con el presupuesto de otros municipios para la adquisición de nuevos vehículos".

El Ayuntamiento de Tuineje dispone de un plazo de 12 meses para la adquisición de los tres nuevos vehículos y la puesta en marcha de los puntos de recarga a partir de la fecha de la firma del convenio.