El Cabildo despliega el Operativo Brifor 2019 contra incendios forestales hasta mediados de octubre

Tenerife/ Está formado por 292 personas que se distribuyen en labores de extinción, vigilancia, coordinación y apoyo. El Cabildo de Tenerife despliega el Operativo Brifor de Prevención y Extinción de Incendios Forestales entre el 17 de junio y el 20 de octubre, aunque podría ser prolongado en el caso de que se produzcan circunstancias meteorológicas adversas. La totalidad del Operativo Brifor se compone de 292 trabajadores, distribuidos en coordinación y vigilancia, extinción y apoyo. En situaciones de gran incendio, el Cabildo podría movilizar para labores de apoyo y logística al resto del personal de Medioambiente.



La presentación contó con la presencia del presidente del Cabildo en funciones, Carlos Alonso; el vicepresidente y consejero de Medio Ambiente en funciones, José Antonio Valbuena, y el técnico responsable del operativo, José María Sánchez. Alonso indicó que la intención del Cabildo es prolongar el mismo durante todo el año porque cada vez hay más incidencias fuera del periodo de verano. En ese sentido, señaló que, una vez tomada la decisión, se están coordinando las acciones con el Gobierno de Canarias para poder ponerlo en práctica lo antes posible. Por su parte, Valbuena indicó que en los periodos con condiciones extremas se realizarán una serie de prohibiciones para evitar los incendios y agradeció que la ciudadanía "no solo entienda esta situación, sino que muchas veces, sin incluso realizar nosotros la prohibición, sean ellos mismos quienes no realicen actividades de riesgo".

José María Sánchez detalló que los 292 efectivos del operativo Brifor dispondrán como medios materiales de dos helicópteros de transporte y extinción con base en el aeropuerto Tenerife Sur, desde donde tiene garantizado el despegue; tres autobombas nodriza con capacidad para 9.000 litros; 14 autobombas forestales con capacidad de 3.500 a 5.000 litros; 2 autobombas medianas con capacidad de 1.500 a 2.000 litros y 17 autobombas ligeras pick-up de 500 litros. Asimismo, se dispone de un vehículo de Puesto de Mando Avanzado y 26 vehículos todoterrenos de transporte. Además, se sigue contando con los retardantes de largo plazo para aplicación terrestre y 12 kit de extinción adaptable a vehículos pick-up.

Además del Operativo Brifor, existen medios de extinción especializados cuya actuación puede desarrollarse en la isla de Tenerife. Así, el operativo contempla cinco helicópteros multifunción del Gobierno de Canarias, el helicóptero del Ministerio de Medio Ambiente -que este año tiene su base en Tenerife Sur por petición del Cabildo con el objetivo de garantizar que su operatividad por motivos meteorológicos-; y la Brif de Puntagorda del Ministerio de Medio Ambiente. De igual forma, estará disponible el avión de carga en tierra (Air Tractor) en el aeropuerto de La Gomera, los medios de autoprotección del Parque Nacional del Teide, el Consorcio de Bomberos de Tenerife y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, el Gobierno de Canarias despliega de nuevo los tres equipos de intervención rápida (EIRIF) una en cada una de las islas menores, dotados este año con autobombas ligeras.

Como novedad para esta campaña hay que señalar que se han reforzado las brigadas con capacidad para ser helitransportadas, sumando así un total de 104 especialistas helitransportados. De esta forma, se consolida definitivamente el funcionamiento puesto en marcha hace dos años con distintas configuraciones y capacidades de estas brigadas, de manera que pueden trabajar en diferentes equipos de extinción: helitransportada, autobomba media o ligera, según las condiciones de peligro y la tipología de incendio que se prevé más probable. Además, el operativo de refuerzo contratado a la empresa pública Tragsa también ha sido ampliado en la zona sur de la isla, pasando el equipo con base en Arico de 6 efectivos a 16.

Con vistas a una mayor seguridad en las zonas forestales, tanto para evitar situaciones de riesgo como para la seguridad de los usuarios, durante los periodos de tiempo sur intenso en los que se dan las condiciones de gran incendio, se tomarán medidas excepcionales como la prohibición de fuegos artificiales, las quemas agrícolas y trabajos forestales, cierre de áreas recreativas y recomendación o cierre de los accesos al monte. Estas medidas serían excepcionales y sólo ante situaciones de alto peligro de incendio.

Por otra parte, con el objeto de mejorar las capacidades del Operativo Brifor se realiza a lo largo de la campaña la habitual formación continua, donde se abordan cuestiones sobre intervención en dos ámbitos especialmente significativos en Tenerife como son las técnicas de extinción en grandes incendios y las actuaciones en incendio de interfase. Esto obliga a la configuración del operativo en grandes unidades de extinción para desarrollar otras técnicas específicas como el uso del fuego técnico en el primer caso y la especialización en extinciones de incendios donde se mezclan una serie de variables que complican las labores de extinción como son el riesgo para los habitantes, las pérdidas de producciones agrícolas, de viviendas y animales, los daños en infraestructuras, entre otros.

Medios del Operativo Brifor

Se incluye en este apartado los medios y recursos adscritos al Plan Infoten de extinción de incendios forestales de Tenerife, independientemente de la entidad a la que pertenezcan.

Humanos: 292 personas destinadas a prevención, extinción y apoyo de incendios forestales en la presente campaña.

Materiales: se dividen en aéreos y terrestres.

Aéreos:

2 HelicópteroS ECURIEL AS350 B3 del Cabildo de Tenerife, con base en Tenerife Sur para garantizar su operatividad sean cual sean las condiciones meteorológicas. Tiene capacidad para 5 personas y 1.000 litros de agua o espuma. Geoposicionamiento permanente del helicóptero y descargas y estado operacional de las misiones. Están

1 Helicóptero Kamov K-32 del Ministerio de Medio Ambiente, con base en Tenerife Sur, con capacidad para 4.500 litros de agua.

1 BRIF A. 2 helicópteros Sokol W3S del Ministerio de Medio, con base en La Palma, y tres Brigadas de 17 componentes cada una con técnico.

1 Avión de carga en Tierra Air Tractor T-802 del Ministerio de Medio Ambiente, con base en La Gomera, y capacidad de 3.100 litros de agua o espumante

5 Helicópteros medios y 1 de coordinación del Gobierno de Canarias con capacidad para 1.200 litros de agua.

Terrestres:

17 Autobombas ligeras (disuasorios). Capacidad 500 litros de agua. 3 de nueva adquisición que se incorporarán en el mes de julio.

2 autobombas forestales medianas modelos URO-VAMTAC con capacidad de 1750 litros

14 Autobombas forestales Modelos URO – IVECO – UNIMOG. Con capacidad para 3.000 - 4.500 litros de agua

3 vehículos nodriza. Camiones MAN, con capacidad para 9.000 litros. no son utilizados para primer ataque, sino para abastecer a los otros en lugares donde los depósitos quedan a mucha distancia

1 vehículo del Puesto de Mando Avanzado (PMA). Camión que se despliega como centro de comunicaciones y oficina en incendios medianos o grandes para coordinar en campo las labores de dirección.

26 vehículos todoterreno de transporte.