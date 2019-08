El Ayuntamiento de Valle Gran Rey hace un llamamiento para que se respeten los días de recogida de enseres

Valle Gran Rey/ El Ayuntamiento de Valle Gran Rey hace un llamamiento a los vecinos para que se respeten los días fijados para la recogida pública de enseres en aras de mostrar una actitud cívica y también por trasladar una buena imagen de nuestro municipio.

En este sentido, se recuerda, que los residuos, los vertidos y la imagen en general del pueblo es una cuestión en la que debemos colaborar todos, evitando provocar imágenes que se están convirtiendo, tristemente, en habituales, y que afean nuestro entorno y empobrecen nuestra imagen de cara a los visitantes que son el pilar principal de nuestra economía.Y es que cada vez más se detectan objetos, electrodomésticos y otros residuos colocados junto a los contenedores en días que no están fijados para su recogida y que suponen un auténtico perjuicio para la comunidad.



Por ello, se recuerda a los vecinos que, para cualquier depósito de residuos voluminosos, enseres u otros que no son perceptibles de depositar en los contenedores, deberán comunicarse con el Ayuntamiento llamando al teléfono 922 80 50 00, donde se les informará de la forma de proceder.

Del mismo modo, se recuerda la prohibición de depositar electrodomésticos en vías públicas, toda vez que la legislación (RD 110/2015sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) obliga a que, sea cual sea el establecimiento en el que se adquiera un electrodoméstico, debe recoger y gestionar el antiguo que desechamos. Es más, los establecimientos de más de 400 metros cuadrados también están obligados a recoger pequeños aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) que no sobrepasen los 25 centímetros, aunque no se compre ninguno similar al que se manda a reciclar o reutilizar.

También desde el consistorio se señala que, al realizarse la recogida de residuos urbanos en horario de mañana, debe procurarse realizar el depósito de residuos en horario de tarde o nocturno y siempre en bolsas herméticas para aminorar la generación de malos olores, sobre todo en fechas veraniegas.

Respecto a los residuos vegetales, se recuerda que las podas deberán depositarse amarradas en cargas para facilitar la recogida(o en bolsas, en caso de hojarasca). Cuando se trate de plantas con espinas o que presenten algún riesgo, se protegerán y colocarán de manera que se minimice el riesgo para transeúntes y trabajadores. Del mismo modo, se aconseja que, cuando haya mucho volumen de residuos, se comunique con el ayuntamiento la colocación de una bandeja para facilitar el depósito y recogida de los mismos.

En cuanto a la recogida selectiva de papel-cartón y envases, se recuerda que desde abril de 2019 es un servicio que realiza el Cabildo Insular de La Gomera a través de la empresa Urbaser. Sin embargo, viendo que el funcionamiento del servicio no es nada satisfactorio para el municipio, el actual equipo de gobierno ha contactado con el Cabildo Insular para ver fórmulas que mejoren la recogida selectiva al menos en los términos que se venían dando con el fin de evitar las situaciones de colapso que se están dando.

Por último,desde el Ayuntamiento de Valle Gran Rey se recuerda a la ciudadanía que los vertidos inadecuados pueden ser sancionados, según las ordenanzas municipales, con cuantías que podrán llegar hasta los 30.000 euros, confiando en la colaboración vecinal para no tener que llegar a estos extremos.

