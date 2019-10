Las Palmas de Gran Canaria, Capital del vídrio 2019

La entrega del galardón ha tenido lugar en la Plaza Santa Ana, durante la inauguración del IV Mosaico Solidario de Vidrio, acción organizada por Friends of Glass, una plataforma de consumidores que bajo el lema "YoElijoVidrio, y lo reciclo", pretende completar, a lo largo del día, una enorme figura formada por velas en tarros de vidrio con la ayuda de todas aquellas personas que se acerquen a formar parte de esta iniciativa en apoyo a la ONG WWF y su proyecto "Fondos llenos de vida. Por un santuario de cetáceos en Canarias".

Durante la entrega, el Sr. D. Javier Doreste, Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad Ambiental de Las Palmas de Gran Canaria, ha aportado su luz al mosaico y ha declarado: "Estamos muy orgullosos de recibir este galardón y poder contribuir al cuidado de los océanos y a la lucha por un mundo más sostenible. El reciclado y el cuidado del medioambiente siempre han sido una prioridad para Las Palmas de Gran Canaria y seguiremos trabajando de la mano de Friends of Glass por concienciar en el uso del vidrio y el reciclaje".

La Comunidad Autónoma de Canarias ha sido reconocida con este galardón gracias al alto compromiso de sus instituciones y sus habitantes. Las islas son un ejemplo exitoso de puesta en práctica de la economía circular del vidrio, cuyos beneficios se ven enormemente potenciados cuando se dan las circunstancias propias de la insularidad, en la que tanto los recursos como los residuos tienen que ser objeto de una especialísima atención.

El reciclado del vidrio se puso en marcha en el año 1982, siendo Gran Canaria uno de los primeros lugares en los que empezó este programa. El archipiélago cuenta con una fábrica de vidrio ubicada en Gran Canaria, Vidrieras Canarias, con más de 40 años de historia. Actualmente produce más de 150 millones de envases de vidrio cada año, con una tasa de incorporación de calcín (vidrio reciclado) en los hornos del 75%. En la actualidad, el reciclado de envases de vidrio en estas islas crece por encima de la media nacional. Según datos de Ecovidrio, durante los seis primeros meses del año, aumentó un 9,6% respecto al mismo periodo de 2018, superando a la media de crecimiento española que se situó en un 8,3%. La Recicladora de Vidrio de Canarias es pieza clave en la cadena de reciclado, adecuando el vidrio reciclado para su incorporación de nuevo en los hornos vidrieros, convirtiendo así un residuo en un recurso.

Juan Martín Cano, secretario general de ANFEVI ha señalado: "Se trata de un material permanente, que no se degrada en el proceso de reciclado, permitiendo que en todo momento sea considerado como un recurso que, además, evita emisiones y ahorra energía. Los canarios han demostrado su compromiso con la protección de su entorno al aprovechar de manera ejemplar esta ventaja ecológica del vidrio".

Otra particular circunstancia asociada a este territorio, que fue destacada en la entrega del premio, es la perfecta integración de Vidrieras Canarias en la vida y la sensibilidad medioambiental canaria, al lograrse el acuerdo, pionero en el mundo, por el que dos plantas vecinas, Carburos Metálicos y Vidrieras Canarias, mediante un proyecto sumamente innovador, consiguen aprovechar sinergias, ahorrar energía y reducir las emisiones, simplemente convirtiendo la energía residual de la segunda en materia prima para la primera.

Acerca del envase de vidrio

Los envases de vidrio se fabrican con materias primas naturales y sostenibles, abundantes en la naturaleza como la arena de sílice, el carbonato de sodio y la caliza. En la actualidad el principal componente para la fabricación de envases de vidrio es el vidrio reciclado, aprovechando así uno de sus principales ventajas ecológicas: es 100% reciclable infinitas veces, de un envase de vidrio nace otro con las mismas garantías, sin perder calidad ni cantidad en el proceso, convirtiéndose de nuevo en lo que era. La industria vidriera está preparada para introducir en sus hornos tanto vidrio como los ciudadanos depositen en los contenedores verdes.

El vidrio además de reciclable, puede ser reutilizado, y como envase primario garantiza la conservación, envío y presentación atractiva de una amplia gama de productos de consumo. Además, es inerte, por lo que no altera ni a su contenido (conservando los aromas y sabores originales) ni al entorno (está libre de contaminantes y se degrada como cualquier roca sin afectar a la cadena alimentaria), protegiendo así nuestra salud y la del medio ambiente.

Acerca de ANFEVI

ANFEVI es la Asociación Nacional de Fabricantes de Envases de Vidrio. Desde su creación en 1977, ANFEVI siempre ha tenido entre sus prioridades integrar los conceptos de desarrollo productivo y protección medioambiental. Esta inquietud se ha materializado, por una parte, en la incorporación de la tecnología más avanzada del sector a través de importantes departamentos de investigación y desarrollo y, por otra, poniendo en marcha, gestionando y fomentando el reciclado de envases de vidrio en España.

Las sociedades que integran ANFEVI representan más del 98% de la producción en España de envases de vidrio, fabricando diariamente cerca de 19 millones de botellas y tarros. Los miembros de la Asociación cuentan con 13 fábricas ubicadas por toda la geografía nacional y generan empleo directo a cerca de 4.000 personas. Estas empresas son: B.A., O-I, VERALLIA, VICSA y VIDRALA.

Acerca del galardón 'Capital del Vidrio'

'Capital del Vidrio' es un galardón que ANFEVI otorgara anualmente a una ciudad española como reconocimiento, tanto a las instituciones como a los ciudadanos, a una exitosa puesta en práctica de la economía circular del vidrio dentro de su territorio.

Burgos fue la primera en recibirlo, en sus tierras se produce el círculo completo, cuenta con la fábrica de Verallia y la planta de valorización y reciclaje de vidrio, pionera en Europa, por las aplicaciones tecnológicas que incorpora al proceso para conseguir la máxima pureza y homogeneidad del calcín. Sevilla se alzó como "Capital del Vidrio 2017", tanto Verallia como O-I disponen de fábricas de envases de vidrio en el municipio de Alcalá de la Guadaíra. Además, en este territorio también se encuentra RAVSA, Recuperadora Andaluza de Vidrio y gestor autorizado para recogida y tratamiento de residuos, así como LIPASAM, empresa municipal de Limpieza Pública del Ayuntamiento de Sevilla. En 2018, la ciudad que recibió el galardón fue San Sebastián, en el caso de Euskadi, el reciclado se materializa en la planta de producción de envases de vidrio de Vidrala, y durante el 2017 los donostiarras aportaron más del doble de vidrio reciclado con respecto a la media nacional, convirtiéndose en la capital de provincia que lideró el ranking en 2018.