Santa Cruz de Tenerife/ Patricia Hernández defiende en el COP25 Madrid que cualquier medida contra el cambio climático no pasa por "infraestructuras pomposas" sino por aquellas que lleguen a todos los barrios, además de por el fomento de la convivencia y la creación de una comunidad fuerte y cohesionada social y territorialmente. La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha participado en la mañana de hoy en la Cumbre del Clima COP25 Madrid que se está celebrando en la capital de España y lo ha hecho para presentar un modelo de ciudad que busca luchar contra el cambio climático a través de la resiliencia y la cohesión social y territorial con infraestructuras al servicio de toda la ciudadanía.



Patricia Hernández, única alcaldesa de Canarias que ha participado en la Cumbre, intervino en un foro al que únicamente se ha invitado a Barcelona, Madrid y Santa Cruz de Tenerife, y en el que declaró que "es cierto que las ciudades necesitamos más inversiones y dotaciones, pero hay que decir alto claro que se pueden quedar con sus rascacielos, sus trenes de alta velocidad y esas grandes infraestructuras porque para nosotros las verdaderas infraestructura que queremos son las que mejoran la calidad de vida de nuestra gente y esto es lo que proponemos como equipo de gobierno en Santa Cruz de Tenerife".

La regidora municipal hizo esta afirmación después de aclarar que "la resiliencia de las personas es fundamental para abordar el cambio climático, pero para ello también es necesario que las infraestructuras estén al servicio de la ciudadanía, es decir, segregación versus resiliencia, porque de nada sirven las mejores infraestructuras si no mejoran la calidad de vida de nuestra gente".

Ahondado en el concepto de resiliencia, Patricia Hernández señaló que "hay que estar preparados desde el punto de vista de las infraestructuras en todo lo relacionado con el cambio climático, pero nosotros queremos enfocarlo también a la resiliencia de las personas porque no podemos decir que hay que reducir la contaminación y no dar alternativas. Santa Cruz es un municipio en pendiente en el que muchos barrios están en laderas y cuando se tarda una hora en llegar de La Salud al centro en guagua y en coche se tarda 10 minutos, o cuando la última guagua pasa a las cinco de la tarde por un determinado barrio, es muy probable que cuanto se pueda se saque el carné, se compre el coche y lo utilice".

A su juicio, la alternativa es apostar por "infraestructuras equilibradas que mejoren la calidad de vida de los barrios y que estén diseñadas no para ser vistosas sino para que permitan que la gente haga vida en la calle, creen entornos agradables, comunidades fuertes, convivencias fuertes y que el dinero de la inversión se destinen las calidad de vida de la gente".

PROSPERIDAD LIGADA A LA COHESIÓN SOCIAL

"¡Por mí que se queden los rascacielos, los trenes de alta velocidad y estas cosas pomposas porque prefiero que las acciones de la administración creen una prosperidad que esté ligada a la cohesión social y creo que la clave para luchar contra el cambio climático es afrontarlo desde la cohesión social de los territorios y crear comunidades y barrios fuertes, no segregados, autónomos y conectados con otros barrios!", insistió.

Para finalizar la alcaldesa de la capital tinerfeña aclaró que "la prioridad no es solo tener infraestructuras que nos permitan prevenir inundaciones, para nosotros la resiliencia que es prioritaria es la de las personas, que lleva a que cuando hay riadas salga la gente a la calle para ayudar a quien lo pueda necesitar esa es la resiliencia que proponemos en la que la comunidad, el trabajo común es lo que importa", añadiendo que "nos presentamos a las elecciones para abordar el reto del cambio climático y queremos hacerlo desde la cohesión social. Ni los mejores arquitectos ni los mejores ingenieros podrán diseñar una infraestructura que luche contra las inundaciones si luego esas infraestructuras no son llevadas a los barrios y pueden ser aprovechadas por el conjunto de la ciudadanía", sentenció.

Patricia Hernández participó en la Cumbre del Clima en un foro sobre proyectos resilientes organizado por la Rockefeller Foundation y para la que únicamente han sido elegidas las ciudades de Santa Cruz de Tenerife, Madrid y Barcelona.

Así la alcaldesa capitalina participó junto a la Mananging Director and Resilience The Rockefeller Foundation, Elisabeth Yee, el secretario de estado para la Transición Ecológica, Hugo Morán, la responsable de Resiliencia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona, Ares Gabàs y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)