El Cabildo de Gran Canaria pide no quitar la red a las tortugas encontradas enredadas en mallas para no hacerles más daño

Las Palmas de Gran Canaria/ Las dos tortugas encontradas ayer enredadas en 17 kilos de redes de pesca, el equivalente a que una persona intente vivir con 170 kilos a cuestas y además luchar contra el oleaje, fueron arrastradas a la orilla a tiempo de ser salvadas gracias a que un corredor las vio y alertó a la Policía Local y esta al Cabildo para que rescatara a los animales. La Institución insular pide a la población seguir siempre este ejemplo y, sobre todo, no intentar quitar las redes al animal porque puede sufrir mayores daños.



El personal del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo elogió este proceder, lo considera de libro. El técnico responsable de estas tortugas, Manuel García, explica que sí se puede recortar el grueso, pero no lo que toca su cuerpo, que será retirado incluso con bisturí. Asimismo, aunque sea fácil de liberar, la tortuga no debe ser devuelta al mar porque puede tener daños internos, es mejor trasladarla al centro y que sea examinada y atendida por el equipo veterinario de la Institución insular.

Este hallazgo es la consecuencia de acciones humanas, subrayó la consejera de Medio Ambiente, Inés Jiménez, puesto que se trata de mallas de pesca profesionales, aunque no se sabe su procedencia porque las corrientes marinas las pueden haber transportado desde muchos puntos.

El problema no son solo los vertidos de redes, también de bolsas de basura, latas y botellas en los barrancos porque tarde o temprano son arrastrados por la lluvia al mar.

Jiménez también quiso destacar que si bien la acción humana ha causado este daño a las tortugas, fueron también personas las que las salvaron, por lo que agradeció al corredor su acción, así como a los agentes que intervinieron.

Teléfonos a los que llamar

Quien encuentre una tortuga o cualquier animal herido, puede llamar tanto al 112 como al Cecopin al 928350286 y al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre al 928351970, para que su personal especializado dé las primeras indicaciones y acuda a su rescate. En cualquier caso, puede ser puesta en una caja seca en un lugar fresco hasta que llegue el personal de Medio Ambiente.

Estas dos tortugas fueron atendidas en el centro y trasladadas hoy al Centro de Taliarte junto a una tercera que apareció igualmente enredada en redes en Las Canteras hace tres semanas, más pequeña aún, y aunque sobrevivirá corrió menos suerte porque tenía una aleta colgando y finalmente hubo que amputársela.

Las tres fueron puestas en piscinas y formarán parte de un proyecto de la Unión Europea, que quiere que las tortugas sean bioindicadores de la salud del mar, por lo que será controlado el alimento y el agua para analizar las defecaciones y los niveles de microplásticos.

Canarias es una zona en la que se encuentran tortugas de dos colonias principalmente, la de Cabo Verde y la de Florida, y pasan su juventud en las islas, y de hecho en el sur de Gran Canaria hay una zona al abrigo de los alisios que es de sus preferidas.

En aproximadamente un mes llegará el momento más emocionante para quienes hayan tratado con las tortugas, que será liberarlas al mar tras comprobar que se alimenta, defeca y nada, es decir, que está preparada para continuar su vida en los mares y océanos del Planeta.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)