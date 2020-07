Preocupación por la posible instalación de una antena en el Pico Rayo /Osorio

Gran Canaria/ Desde La Vinca Ecologistas en Acción se muestra preocupación por la posible instalación de una antena con cámara para control de incendios -de la que no se conocen dimensiones, altura ni otras características- en lo alto del Pico Rayo / Osorio por parte del Cabildo de Gran Canaria.

"En los últimos años muchos de los lugares más altos de muchos de los municipios de la isla se han visto ocupados por antenas de diferente tipo, que hace que cada vez sea más común encontrase estos espacios ocupados por este tipo de instalaciones, en ocasiones con varias antenas en pocas decenas de metros, dándose la paradoja de instalaciones abandonadas y sin uso que no han sido desmontadas, que siguen generando un impacto ambiental y visual considerable".



Según los ecologistas norteños, "la "próxima víctima" parece que va a ser el Pico Rayo (Firgas), Pico de Osorio (Teror) o Pico de la Laguna (Valleseco), lugar donde confluyen los tres municipios, dentro del Parque Rural de Doramas, espacio que carece de Plan Rector de Usos y Gestión por dejación institucional, ya que según han podido saber parece que de manera inminente se va a instalar en su cima una antena para cámara de control de incendios, con lo que cada vez son menos las Montañas intactas que nos quedan en la isla, que bien por telecomunicaciones, bien por lo que sea quedan sin un armatoste en sus puntos más altos afectando al patrimonio colectivo común de todos los grancanarios y grancanarias, nuestro paisaje".

Desde La Vinca Ecologistas en Acción han comenzado a través de las redes sociales una campaña para que la población sepa de esta intención del Cabildo de Gran Canaria, "afeando al Presidente del Cabildo y su Gobierno Insular, el discurso de la supuesta ECOISLA, que todavía no sabemos bien a que se refieren porque siempre se afecta a la naturaleza, algo poco afín al término eco. Consideramos que ya está bien de plantear proyectos depredadores, esperamos que quede alguna de nuestras montañas intacta".

Los ecologistas también se plantean "si la legalidad no debe ser también cumplida por el Cabildo de Gran Canaria, ya que esta obra afecta a un espacio natural protegido y no ha sido llevada al Patronato de Espacios Naturales, ni que sepamos ha pasado ningún periodo de exposición pública, ni consulta ciudadana. Igualmente los ecologistas plantean cuál es el papel de los ayuntamientos de Firgas, Teror y Valleseco que no dicen nada públicamente de esta obra que viene a suponer un impacto más al paisaje de la zona, que ya cuenta en las cercanía con una gran torre / antena de comunicación en la que bien se podría establecer esta dotación anti incendios que se quiere instalar en el Pico Rayo / Osorio.

El esfuerzo colectivo de recuperar la vegetación del Pico Rayo - Osorio - La Laguna durante los últimos 30 años no se puede echar a perder por un capricho, cuando muy cerca hay otras antenas instaladas en las que se podría sumar esa cámara para incendios que quieren instalar en Osorio, y si no quedase otra alternativa, al menos contar con las organizaciones sociales tal y como recoge la legalidad vigente".

En estos días se tiene previsto dirigirse a directivos de la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias para pedir una reunión urgente para abordar este y otros temas que afectan a nuestra naturaleza insular.