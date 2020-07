El Ayuntamiento granadillero espera que se actúe en próximas fechas con el problema de los asentamientos ilegales en la costa

El grupo de gobierno municipal responde así, también, a la portavoz socialista, Jennifer Miranda, que en estos días pedía que "nos ocupáramos de esta situación" y que llevaría una propuesta al pleno, y en las que denota su falta de conocimiento y de comunicación no solo con el gobierno municipal sino con sus compañeros de gobierno y de partido del Cabildo de Tenerife o de España. Además, le piden a Miranda que "no moleste si no quiere ayudar y que deje de jugar al oportunismo político".

Desde el 3 de diciembre de 2019 ya se había traslado la información y solicitado a la subdelegación del Gobierno la participación en los dispositivos de seguridad, además de haberse elevado en dos ocasiones informes completos a Costas, que son los competentes al tratarse de Dominio Público Terrestre, de los asentamientos en el entorno que abarca desde Agua Dulce en Los Abrigos hasta en El Médano. De hecho, la propia consejera de Medio Ambiente en el Cabildo trasladó al gobierno local que esperaba que se interviniera próximamente en esos casos.

A su vez, el pasado 8 de junio, el alcalde, José Domingo Regalado, le trasladó al delegado del Gobierno, a la directora general de Vivienda y al consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, la situación que vive el municipio y acordaron una reunión el 19 de junio para tomar medidas al respecto, en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Tenerife, donde se reunieron el delegado y el subdelegado del gobierno; el teniente coronel de Comandancia y el general de Brigada de la Guardia Civil; el alcalde y el primer teniente alcalde de Granadilla; las concejalas de Seguridad y Servicios Sociales del Ayuntamiento y el jefe de la Policía Local. En este encuentro se acordó actuar conjuntamente, entre todas las administraciones implicadas, quedándose pendiente una resolución por su parte, tras analizar lo que sucede y poder intervenir en esta zona del litoral granadilllero. Además, se contrajo el compromiso de que Granadilla de Abona sería el siguiente lugar donde se actuaría tras el desalojo que hace unos días se realizó en la Caleta de Adeje.

El grupo de gobierno de Granadilla de Abona, también, se ha reunido en varias ocasiones con los propietarios de algunos de los terrenos de la zona del Barranco del Hermano Pedro, manifestándoles su intención de apoyo y colaboración con las autoridades para trabajar en este desalojo en este punto, así como en la zona cercana al IES El Médano y El Topo, y para lo que es necesario la implicación del Cabildo Insular de Tenerife, al ser la administración competente, al igual que el Consejo Insular de Aguas, debido a que están en cauces de barrancos. Desde el Ayuntamiento se ha trasladado la plena disposición en varias ocasiones para prestar los medios a nuestro alcance para la limpieza y la recogida de residuos de los lugares cuando se proceda al desalojo.