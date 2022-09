Mini-Punto limpio en San Miguel Casco

San Miguel de Abona/ En colaboración con el Ayuntamiento de San Miguel de Abona, y con el fin de fomentar la recogida selectiva de residuos domésticos entre la ciudadanía, el Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Cabildo de Tenerife ha vuelto a instalar un Mini-Punto Limpio en el municipio, concretamente en la Ctra. Gral. del Sur TF-28, intersección con la calle El Calvario(San Miguel Casco).

Esta infraestructura está diseñada para que se depositen los residuos que no deben ser tirados en los contenedores de residuos sólidos urbanos, sino que deben ser separados para ser gestionados de forma diferente. En el mini punto limpio se puede depositar aceite de cocina usado, aparatos eléctricos y electrónicos de pequeño tamaño, barnices, ropa y calzado, disolventes, madera, metales, papel y cartón, pilas, pinturas, radiografías, tintas y tóner.



Los objetivos de los mini puntos limpios son facilitar puntos de entrega de fracciones de residuos en lugares cercanos a los domicilios de los productores, promover la recogida separada de las fracciones de residuos, especialmente aquellos de mayor potencial contaminante y que se generan en menor cantidad, mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos, y contribuir a la sensibilización en materia de residuos y promover el concepto de economía circular.

El "mini punto limpio", cuenta con superficie de unos 15 metros cuadrados que ha sido habilitada por el Cabildo para atender la directriz del Plan Territorial de Ordenación de Residuos de Tenerife (PTEOR).

Desde el ayuntamiento de San Miguel se quiere recordar a la ciudadanía que el municipio dispone en la actualidad de 131 contenedores para la recogida selectiva de envases de vidrio, 86 para la recogida de papel y cartón, 120 para la recogida de plásticos y envases ligeros, 7 contenedores para la recogida de aceite vegetal y 13 para la recogida de ropa y calzado usados.

Hay que tener en cuenta la importancia de tirar los residuos de forma separada para que se lleve a cabo una correcta gestión de estos y que no vayan a parar al vertedero. No tirar aceite por el fregadero, devolver las pilas gastadas a los establecimientos, o llevar los medicamentos caducados o que no utilicemos al punto SIGRE de la farmacia, son algunas de las acciones que podemos realizar, así como aprovechar la ubicación del mini punto limpio en el municipio, para desprendernos de residuos que necesitan una retirada especial.

El mini punto es itinerante, por lo que en las próximas semanas será trasladado a otra localización del municipio para facilitar el uso al máximo de usuarios posible.

