Ben Magec-Ecologistas en Acción exige la intervención de las fuerzas del orden y la justicia ante la actitud "terrorista" de los guardas jurados, en la defensa del Puertito de Adeje

En la sociedad canaria no se debería permitir la destrucción de un metro más de naturaleza virgen, sin expoliar , espacios colindantes a ecosistemas protegidos que se van a ver afectados por la masificación turística, por mucho que vistan de urbanización de lujo y economía de crecimiento, no tienen derecho a seguir acabando con la vida de las generaciones futuras.

El equilibrio ambiental se ha roto en la isla de Tenerife, como es perceptible en los atascos y aglomeraciones de en el parque nacional y demás espacios protegidos, en los vertidos al mar de aguas residuales, en la acumulación de residuos y la falta de viviendas para la gente trabajadora. Este grupo de activistas solo pretende defender lo poco que queda sin aplastar por las excavadoras y las palas, en restos aborígenes de patrimonio cultural, en flora y fauna, en un paisaje bello, que está apunto de ser invadido por el cemento.

Imploramos la intervención de la justicia con una visión de cuidados a la vida de los jóvenes activistas, paren la especulación y frenen el colapso, porque las leyes biofísicas son una realidad y tarde o temprano si se sigue por este camino el caos se adueñará del futuro. Por el bien de sus nietas y nietos, pedimos a la sociedad apoyo para dejar una herencia con un mínimo de dignidad.

El cambio climático y la escasez de combustibles fósiles para la aviación está en un punto de no retorno y no tiene sentido seguir por un camino de destrucción que no tiene salida.

Desde la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción se anima a la ciudadanía a acudir mañana martes 27 de septiembre, a las 11.30 horas a la CONCENTRACIÓN STOP CUNA DEL ALMA en la entrada del Hotel Escuela Santa Cruz de Tenerife, con la se persigue poner fin a este modelo turístico insostenible para las islas.