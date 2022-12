Turcón solicita colaboración al Ayto. de Telde para asegurar la protección del Campo de Volcanes de Rosiana y Altos de Jarcó

Telde/ En sus reivindicaciones los ecologistas también solicitan blindar la protección de suelo agrícola productivo o potencialmente productivo del municipio. El Colectivo Turcón Ecologistas en Acción ha mantenido una reunión con el Concejal de Gobierno de Territorio de la corporación teldense, D. Héctor José Suárez Morales, para mostrarle su preocupación por la protección del Campo de Volcanes de Rosiana y Altos de Jarcó, espacios de altos valores naturales, paisajísticos y patrimoniales de las medianías y cumbres del municipio de Telde.



Aparte de los procesos de deterioro, lentos pero mantenidos en el tiempo, que se llevan sucediendo desde hace décadas con vertido de residuos, tránsito desordenado de motos y vehículos 4x4, extracciones de picón, parcelaciones, vallados y construcciones fuera de ordenación, ahora se suma la amenaza de la implantación de proyectos de energías renovables, como Parques Eólicos.

En opinión de Turcón, la facilidad manifiesta para la declaración de utilidad pública o de interés general de los proyectos de energías renovables para su implantación en suelo rústico de Canarias está generando una presión intolerable sobre el territorio, especialmente sobre el suelo agrícola productivo y potencialmente productivo y sobre los espacios naturales de medianías que no están integrados aún en la Red de Espacios Naturales de Canarias.

El suelo agrícola de Telde y el espacio natural de Rosiana y Altós de Jarcó no escapa a esta voracidad especulativa. Es por eso que la presidenta de Turcón, Consuelo Jorges, muestra su preocupación y solicita colaboración al Ayuntamiento de Telde para "estar atentos ante la promoción y desarrollo de este tipo de proyectos en suelo rústico del municipio y demandar ante las administraciones competentes que no se declaren este tipo de instalaciones de utilidad pública cuando afecten a suelo rústico de protección agrícola, natural o paisajística manteniéndolos fuera de esta vorágine transformadora".

El Colectivo se congratula de que la propuesta del Plan Insular de Ordenación (PIO)de Gran Canaria incluya el Campo de Volcanes de Rosiana, así como Riquianez en Arucas, como nuevos Paisajes Protegidos en Gran Canaria, aunque, por lo publicado en medios de comunicación no se conoce exactamente la delimitación del espacio propuesto. La Presidenta del Colectivo ha manifestado su preocupación de que no se haya incluido en la propuesta los Altos de Jarcó, dónde se integran el Llano de Santa María, Llano de Los Pastores, Cercados de Juan Tello o Los Morales, zonas de Telde de altísimo valor paisajístico y patrimonial y que deben estar integrados en este nuevo espacio natural.

Hay que recordar que desde el 16 de abril de 2006 el Patronato de Espacios Naturales de Gran Canaria, a solicitud del Colectivo Turcón, había aprobado la propuesta de este nuevo espacio natural protegido en la Isla y el 17 de mayo de ese mismo año se remitió al Gobierno de Canarias para su declaración definitiva con la figura de "Paisaje Protegido" (https://turcon.blogia.com/2006/082601-turc-n-hace-fuerza-para-conseguir-proteger-rosiana.php). Han pasado 15 años sin que el Gobierno de Canarias le diera curso.

Por fin, esta iniciativa fue retomada y aprobada en pleno del Ayto. de Telde en julio de 2021 (https://www.laprovincia.es/telde/2021/07/29/telde-propone-campo-volcanes-rosiana-55630247.html) y remitida a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. Se espera que en esta ocasión esta iniciativa sea aprobada con celeridad y que incluya toda el área, hasta la cumbre, para protegerla de la promoción, por ejemplo, de nuevos parques eólicos.

En este amplio espacio concurren notables valores geomorfológicos, arqueológicos, etnográficos, paisajísticos y biológicos, lo que le aporta una importante proyección tanto científica como educativa, así como aspirar a funciones de carácter forestal para recuperar el antiguo bosque termófilo que dominó esta parte insular, del que quedan elementos importantes en el área como el escaso Oro de Risco (Anagyris latifolia). La baja presión demográfica crea expectativas en la presencia de buenas poblaciones de aves esteparias, que han sufrido un importante retroceso en la isla y en Canarias, en general, lo que es indicativo de la importancia de este espacio. La actividad del pastoreo, las amplias zonas libres, así como la existencia de cantiles en los barrancos que lo circundan también ofrecen condiciones propias para la reintroducción de otras especies extintas en Gran Canaria como el Guirre.

Por otro lado, Turcón ve con preocupación la colonización de suelo agrícola productivo y potencialmente productivo por las llamadas "macrohuertas solares fotovoltaicas sobre suelo" con miles de kW de potencia pico. Ya se están observando en el territorio del municipio la instalación de este tipo de iniciativas como la de Naturgy en el entorno de la Finca de Salinetas y Barranco de Sacateclas de 4,18 MWp o las instalaciones que rodean al barrio de El Caracol. Se plantea que en el municipio de Telde pueda haber una decena más de iniciativas de este tipo sobre suelo de protección agrícola, como la de Salinetas III, promovida por Loro Parque.

Estas amenazas sobre el suelo agrícola municipal se suman a las del proyecto de tren del Cabildo de Gran Canaria y viarios como la Tangencial de Telde.

En opinión de los ecologistas la preservación del suelo agrícola productivo y potencialmente productivo del municipio es clave para la adaptación y mitigación del cambio climático, no sólo por su capacidad para la absorción de carbono de la atmósfera sino también para el drenaje de agua ante fenómenos meteorológicos extremos, son reservorios de biodiversidad y pueden ayudar a recuperar el paisaje y la producción local sostenible de alimentos con el apoyo de la utilización de aguas regeneradas con las que cuenta el municipio.

Es de destacar que el Colectivo Turcón apuesta por la implantación de las energías renovables pero de forma ordenada y sin afectar espacios del valor ecológico y potencial agrícola. Como refirió en sus alegaciones al Plan de Transición Energética de Canarias 2030, la implantación de energías renovables en Canarias deben estar asociadas a los propios demandantes de energía eléctrica e integrarse en las zonas urbanas y urbanizables, ocupando prioritariamente cubiertas de edificios públicos y privados, naves industriales, etc., y ordenar la introducción de la energía eólica en cotas bajas, evitando las medianías del municipio, y asociadas, en la medida de lo posible a las demandas de energía como se está realizando en el Polígono Industrial de El Goro.

En opinión de la Presidenta del Colectivo, Consuelo Jorges, "es necesario estar coordinados e informados para poder realizar la función social de este colectivo en defensa del medio ambiente y los recursos naturales", por lo que solicita al Ayuntamiento de Telde colaboración para que el intercambio de información sea fluida sobre cualquier tipo de iniciativa en el municipio que pueda afectar al suelo agrícola y al suelo de protección natural o ecológica.

