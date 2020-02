Seis murgas se disputan la final del Concurso de Murgas del Norte de Tenerife

La isla de Tenerife, despierta su época carnavalera sumando los eventos, galas y espectáculos del Carnaval Internacional del Puerto de La Cruz, que este año celebra entre sus días grandes, el siempre esperado concurso de Murgas del Norte, lugar de unión para disfrutar de las noches más divertidas y llenas de crítica en el recinto del Carnaval, situado en la explanada del muelle de la ciudad y que de nuevo contó con la asistencia de casi un millar de aficionados que jalearon a todas las murgas participantes..

Tras dos días intensos de letras llenas de crítica y humor, disfraces de tul y lentejuelas y pasacalles a ritmo de tambor y trompeta, Puerto de la Cruz despierta la madrugada del miércoles, anunciando las seis murgas que pasan a disputar la final del Concurso de Murgas del Norte.

Las murgas que disfrutarán de la gran noche del Norte tras el fallo del jurado y por el orden de actuación sorteado en el mismo escenario de las actuaciones, serán:

Trinkosos, (La Orotava), dirigidos por Yeray Lorenzo y 68 componentes. Con una fantasía de David García bajo el nombre de "No todos los tesoros son oro y joyas, camarada", cantaron "Tenemos lo que merecemos", donde la murga tiró de las orejas al oyente y espectador de la noche, que critica siempre todo aquello que no le gusta pero que no hace absolutamente nada por cambiar la situación. "Las vigilantes", se convirtió en un tema lleno de humor con un popurrí de músicas que enganchan siempre.

Cascarrabias (Puerto de la Cruz), dirigidos por Javier González y con 61 componentes. Vistieron fantasía de Damián Rodríguez titulada "Desde el Puerto hasta Santa Cruz de arlequín me vestí yo", título que hacía referencia a su paso por el concurso de murgas de Santa Cruz.

"Blanco y negro contra color", tema a concurso que enfrentó los valores de siempre con los actuales, haciendo un canto a la nostalgia del pasado. "El cómic es mi obsesión", puso en valor a padres, madres y abuelas al cuidado de sus familias dotándolos de los propios poderes de los héroes que salen del cómic para hacerse reales.

Ferrusquentos (Garachico), dirigidos por Airam Trujillo y con 40 componentes. Fantasía de Raúl Pérez, "Tic – Tac, es tiempo de Carnaval".

La murga, evocando la conocida historia de Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas y a modo de musical como guiño a la temática del carnaval de este año de la ciudad turística, regaló al público la interpretación de dos temas a modo de originales partes o capítulos de un cuento.

"El sombrerero loco", su primer tema, hilvana con sombreros el hilo conductor y con su fantasía, su crítica. "Capítulo II: El conejo blanco y el tiempo", su segundo tema en concurso, resultó ser la continuación del primero, donde intervino el sombrerero loco y el conejo blanco del citado cuento.

Pizzicatos (La Orotava), dirigidos por Óscar Rocío y 29 componentes. Fantasía de la propia murga titulada "Payaso en blanco y negro. Homenaje a las murgas de toda la vida". "La Gala", a ritmo de Europe y su 'The final countdown', narró el transcurso de la gala de elección de la reina de su municipio. "La Fachata", resultó una dura crítica a la derecha más extrema del país.

Chaladas (Icod de los Vinos), dirigidas por Marina Toledo y 61 componentes. Con una fantasía de Raúl Pérez, bajo el nombre de "Un sinfín de melodías, algo de ritmo y armonía, un par de acordes afinados para traer al carnaval nuestra alegría".

"Las chicas del polvo", un tema de humor y crítica que homenajea a todas las murgas que, por diversas razones, ya no participan en el Concurso de Murgas del Norte. "Si una puerta se cierra, otras se abren y si no, una ventana", su segundo tema en concurso, tocó temas tan delicados como el desempleo, la discriminación LGTBIQ+ o la violencia de género.

Tiralenguas (Icod de los Vinos), dirigidos por José Antonio Vera y 57 componentes. Vistieron la fantasía de Lito Díaz titulada "Esencia de payaso con corazón dividido, mires por donde mires, sigo estando contigo". Tras la proyección del vídeo en homenaje al recientemente fallecido Samuel Armas, militante de la murga icodense y Chinchosos, Tiralenguas interpretó "Respect", tema que como su nombre indica, hace alusión al respeto y a la falta del mismo. "Un tema nada corriente", trató sobre electricistas que hacen crítica social.

Jurado de expertos escogido con mimo por la corporación

El área de Fiestas que dirige el concejal Alberto Castilla, apostó por la formación de "un jurado de auténticos expertos, con la experiencia y trayectoria suficiente, para emitir un fallo justo que otorgue los premios de un concurso que cada año cuenta con un peso mayor entre los eventos carnavaleros que se dan cita en nuestra isla", como afirma el concejal. Además, añade Castilla que, "si queremos dar el color que el carnaval del norte merece, debemos contar con los profesionales que verdaderamente hacen la fiesta y eso se hace trabajando y aprendiendo de ellos".

Así, el jurado se compone de dos bloques de profesionales que representan la experiencia en las dos modalidades a premiar:

En Interpretación, Sergio Pimienta, exdirectivo de la murga Ni Pico-Ni Corto y letrista; Raquel García, directora artística, musical y letrista de Carnaval; Cristo Manuel Domínguez, excomponente de Bambones y tertuliano murguero de la Radio Canaria; José Antonio González, exdirector de Singuangos y de Ni Fú-Ni Fá; José Mallorquín, excomponente de Mamelucos y de comparsa y rondallas y miembro de Son21; Ramón Guimerá, historiador de murgas, y Loren Dorta, licenciado en Filología Inglesa y en Ciencias de la Información.

En el apartado de Presentación, Carolina Padrón, modista y artesana de trajes del Carnaval; Josua Sánchez, diseñador de diferentes grupos del Carnaval de Santa Cruz; Yurena Delgado, costurera de murgas y agrupaciones y directora de la agrupación musical Salsabor; Moi Rodríguez, diseñador de disfraces de Carnaval, y Toñi, costurera de varios grupos y reinas del Carnaval.

Un Carnaval con solera

El Puerto de la Cruz presume de tener un carnaval con solera, de tradiciones e internacional, hermanado desde hace casi medio siglo con la ciudad de Düsseldorf, de donde recibe cada año una delegación de ávidos turistas que buscan entrelazar culturas, mientras que algunos representantes del carnaval local, viajan a la ciudad alemana para llevar el calor del municipio turístico.

Así, el próximo jueves 27 de febrero, en la sala Andrómeda del Lago Martiánez, joya de la ciudad portuense y emblema turístico el Puerto de la Cruz, la corporación recibe las embajadas alemanas de Düsseldorf, Duisburg, Monchengladbach, Erkelenz, Eschborn, Vechta y Bonn. Sin duda, un momento para seguir haciendo crecer un carnaval que ya es referente.

Más Carnaval, más Puerto de la Cruz

Además, las calles del Puerto de la Cruz ya esperan con nervios los actos que llenan de fiestas estos días de "despedida de la carne" en la que, aunque solo sea por unos días, cada persona puede ser quien quiera ser.

Así, el viernes 28 de febrero, disfrutaremos una vez más, del maratón más divertido y transgresor de todos y, a grito de "Mascarita ponte tacón", veremos los momentos más surrealistas de las fiestas carnavaleras de la ciudad. Desde la plaza de Los Reyes Católicos y hasta la plaza del Charco, los intrépidos 'deportistas' deberán sortear una peculiar carrera de obstáculos, subidos en unos taconazos de no menos de 10 cm de altura. Sin duda, un verdadero espectáculo que todo mortal debe disfrutar alguna vez en la vida y, si es osado, participar.

La carrera contará con una madrina de "altura". Carmen Lomana será la encargada de dar melodía y voz a uno de los eventos estrellas del Carnaval del Puerto de la Cruz.