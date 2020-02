Las letras y la picardía de Los Cornucas Atómicos conquistan al jurado de 'La Canción de la Risa'

Santa Cruz de Tenerife/ En interpretación, el segundo y tercer puesto fue para Los Dibujos Animados se van de Fogalera y Afila Mónica Los Esca@ndinabos, respectivamente; en presentación los premiados fueron No tengo el chichi pa farolillos; Dibujos Animados se van de Fogalera y Cornucas Atómicos.

Las letras y la picardía de la formación 'Los Cornucas Atómicos' conquistaron al jurado de 'La Canción de la Risa' durante la XV edición de este particular concurso.

El segundo y tercer puesto fueron para 'Los Dibujos Animados se van de Fogalera' y 'Afila Mónica Los Esca@ndinabos', respectivamente; accésit recayó en 'Los Legías'. En la modalidad de presentación los ganadores fueron 'No tengo el chichi pa farolillos'; segundos 'Dibujos Animados se van de Fogalera' y el tercer puesto fue a parar a 'Cornucas Atómicos', accésit para Familia Monster.

Los Dibujos Animados se Van de Fogalera se alzaron con el reconocimiento del público y estrenaron el que pasa a denominarse como 'Premio del Público Manón Marichal', a petición de todos las agrupaciones participantes. En esta ocasión los galardones fueron entregados por Andres Martín Casanova, Presidente del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas; Ana Delia Darias Sánchez, Concejala delegada en materias de Empleo, Igualdad, Participación Ciudadana y Soporte Administrativo a los Distritos; y Florentino Guzmán-Plasencia, Concejal del Área de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad.

Este certamen, que cada vez cuenta con mayores adeptos, logró arrancar las carcajadas de las más 700 personas que agotaron las entradas del Teatro Guimerá desde primeras horas de la mañana de este viernes 14 de febrero. Cabe recordar que el acceso al recinto era totalmente gratuito; no obstante la organización habilitó la denominada 'Taquilla Solidaria', cuya recaudación se destinará íntegramente al comedor Social de La Milagrosa, ubicado en la calle de La Noria.

Cada formación presentó un tema a concurso; la actuación se desarrolló en el siguiente orden: Afilla Mónica de los Esc@andinabos, No tengo el Chichi pa Farolillos, Las Noveleras, Los Dibujos Animados se van de Fogalera, Los Legías, La Famila Monster, Los Cornucas Atómicos, y Las Gediondas. El certamen fue presentado, como ya es tradición, por Manón Marichal, miembro del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas y uno de los impulsores de este particular concurso.

En la modalidad de interpretación, el jurado estuvo formado por Carolina Perdomo Carballo, letrista de la murga Las Sargorias de Fuerteventura; Ivo López, Showma y locutor de radio; Besay Pérez, cantante; Manolo Herrador, Guionista de Radio, periodista y locutor de programas de humor; Yeray Díaz, Humorista; y Elisa García Morales, productora de la Canción de la Risa y ex miembro del OAFAR. En lo que respecta a presentación, estuvo configurado por Javier Nóbregas, autor del Cartel de Carnaval y Leo Martínez, diseñador de Carnaval; y Elisa García Morales, productora de la Canción de la Risa y ex miembro del OAFAR.

