Gran Canaria acoge 16 producciones audiovisuales durante los cinco primeros meses de 2025

En este sentido, García Falcón también señala que estos resultados tienen relación con la intensa labor de promoción y apoyo local que hace la SPEGC, a través de la Gran Canaria Film Commission.

Entre las producciones ya realizadas destacan el largometraje danés Hashtag, de Nordisk Films; el filme francés Mi amor, de Les Films Du Kiosque y dirigida por Guillaume Nicloux; y la segunda temporada completa de la serie alemana Oderbruch, producida por Syrreal Entertainment. En el ámbito nacional, se han rodado títulos como La cena (La Terraza Films), Cataratas, Mis ojos, Only girls y Tal vez (todas producidas por Inefable Productions), La cosa en la niebla (Jugoplastika), A fuego lento (Morena Films), Looking for Michael (Rodolfo Films), Monitor (Nostromo Pictures), entre otras. Actualmente se están rondando cuatro largometrajes en Gran Canaria y un quinto comenzará a grabarse la semana que viene.

También se están cerrando acuerdos para nuevas producciones a desarrollar en el complejo Gran Canaria Platós, gestionados por la precitada entidad del Cabildo.

Nuevas producciones previstas

Cinco largometrajes nacionales, una producción internacional y una serie española han confirmado su llegada a la isla para rodar en los próximos meses. Entre los que destaca el largometraje "El Mago de Oz", de El Sueño Eterno Pictures.